CMB: 'Pantera' Nery derrotó a Aarón Alameda y se consagra en peso Supergallo

Luis Nery se convirtió en el primer mexicano en conquistar un título mundial durante la pandemia por el Covid-19 tras adjudicarse la corona de las 122 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En su debut en la división, 'Pantera' Nery (31-0, 24 KO's) se adjudicó el primer de cuatro fajines que quiere tener en su palmarés para consolidarse como el campeón absoluto de la división al derrotar a su compatriota Aarón Alameda (25-1, 13 KO's) a quien le quitó el invicto en la función que protagonizaron los hermanos Charlo, Jermell y Jermall, en Uncasville, Connecticut.

"Estamos listos para pelear contra cualquiera en 122 libras. No le tememos a nadie", declaró Nery después de la pelea.

De la mano de Eddy Reynoso, entrenador del mejor libra por libra del planeta Saúl 'Canelo' Álvarez, el excampeón mundial Gallo del CMB se adjudicó su segunda corona sin poder mostrar su mejor versión.

Nery dominó la batalla de principio a fin, con buena velocidad y combinaciones ante un Alameda que no repartió tantos golpes y la mitad de la pelea se dedicó a defenderse. Sin embargo, al 'Pantera' le faltó mayor condición física y potencia en sus golpes.

Después de un año y dos meses sin pelear, Nery rompió una racha de 11 nocauts consecutivos y conquistó su victoria número 31 por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 118-110, 115-113. De esta manera se convirtió en el séptimo campeón mexicano en la actualidad.

"Sabemos que tenía mucha experiencia como amateur, así que nos preparamos para un oponente de calidad. No es una excusa, pero no he peleado en un año, así que creo que eso afectó un poco mi desempeño.

"Obtuve la victoria porque aterricé más. Siempre buscas el nocaut, pero él usó mucho el jab y eso me desconcertó un poco hasta que pude conectar más al final de la pelea", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. FUE DERROTADO POR MARIO CÁZARES EN POLÉMICA PELEA DE EXHIBICIÓN