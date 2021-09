CMB: Sulaimán descartó que alguna negligencia causara la muerte de Jeanette Zacarías

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lamentó el fallecimiento de Jeanette Zacarías, de 18 años, quien fue hospitalizada de emergencia tras ser noqueada por la canadiense Marie Pier Houle en el Stadium IGA.

"Es un día muy triste para el deporte, para el boxeo, para México. Una niña de 18 años sale a buscar su sueño y encuentra un destino fatal", mencionó Sulaimán Saldívar.

"Hemos hecho una investigación importante, rápida, salió con los papeles adecuados, con los exámenes médicos adecuados, no fue una pelea brutal, no recibió un castigo excesivo, no hubo una situación en la que el réferi pudo haber hecho algo diferente", aseguró.

El presidente del organismo verde y oro enfatizó que las Comisiones de Boxeo, los promotores, matchmakers deben de trabajar de manera conjunta para maximizar la protección y llevar al mínimo los riesgos cuando se suban al ring.

"Hay algunos puntos como son en entendimiento de lo que es una suspensión, qué significa una suspensión. Vamos a trabajar un documento para que sea aplicado a nivel mundial, pero este es un tema de Comisiones de Boxeo, es una pelea a seis rounds. Me quedo con lo humano, con nuestras condolencias y nuestro cariño a la familia.

"Esto es una sacudida para todos los que estamos en el boxeo para entender que nunca es suficiente los esfuerzos que hacemos para seguir tratando de hacer el boxeo más seguro", expuso.

Tras ser noqueada en cuatro asaltos, Zacarías comenzó a convulsionarse en el ring y se desmayó mientras la atendía su esquina. Después de cinco días, la pugil mexicana quien debutó en 2018 falleció.

