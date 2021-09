Juan Diego García tras colgarse el Oro: "Voy a seguir dando la cara por México"

Apenas hizo historia al convertirse en el primer campeón paralímpico mexicano de parataekwondo en Tokio 2020 y Juan Diego García ya piensa en darle más glorias a nuestro país.

"Quería hacer historia y ahora ser el primer mexicano en ser campeón paralímpico en la modalidad de ParaTaekwondo me enorgullece bastante. Espero que muchas personas que me estuvieron viendo sigan mi camino.

"Voy a seguir dando la cara por México, poniéndolo en lo más alto en las siguientes competencias y por qué no, en otros Juegos Paralímpicos", mencionó García.

El peleador de 18 años de edad subió a lo más alto del podio al derrotar 26-20 en la Final de menos 75 kilogramos Clase K44 al iraní Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi.

"La verdad que es mucha felicidad la que aparece en ese momento, son escasos segundos que estás arriba del podio, pero son los mejores. Disfruté cada segundo, cada minuto, el ver ondear mi bandera en lo más alto, el estar cantando el Himno Nacional me llena mucho de felicidad y es algo por lo que estuve trabajando por mucho tiempo", platicó en entrevista con el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME).

"Empecé compitiendo con personas convencionales, siempre he estado agradecido por empezar de esa manera porque nunca me puse límites. Empecé a los cinco años cuando estaba en el kínder y sentía mucha satisfacción al ir a competencias y ganarle a esas personas convencionales y que dijeran 'oye pero si no tiene un brazo, cómo me gana'. La verdad que me daba mucha satisfacción y fue lo que me impulsó bastante", recordó.

El taekwondoín tricolor le dio a México su séptima presea dorada y la 21 en Tokio 2020.

"Estoy muy contento por aportar ese granito de arena para México, es una satisfacción muy grande para mí y no quiero imaginar para todas las personas que me están siguiendo, todas las personas que pusieron su granito de arena desde un principio, que no quitaron, -igual que yo- el dedo del renglón y siguieron creyendo en mí y teniendo mucha fe", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUEGOS PARALÍMPICOS: JUAN DIEGO GARCÍA CONQUISTÓ SÉPTIMO ORO PARA MÉXICO