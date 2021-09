Paralímpicos Tokio 2020: Francisco Pedroza, con el objetivo de subir a lo más alto del podio

Veintisiete años de lucha, de entrega, de disciplina, de esfuerzo y de perseverancia. Veintisiete años de no rendirse. El taekwondoín mexicano Francisco Pedroza quiere coronar su trayectoria en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, donde buscará subir a lo más alto del podio.

"Me visualizo escuchando mi Himno Nacional, es el sueño que tengo y por el cual estoy trabajando", platicó Pedroza en entrevista con RÉCORD. "Soy muy aguerrido, siempre busco estar lo más tranquilo posible para lograr los objetivos", agregó.

El peleador de 42 años, quien encontró un refugio en el deporte, se inició a los 15 años de edad en el taekwondo, donde presume la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Londres 2017, la Plata en los ParaPanamericanos Lima 2019, podios en el ParaPanamericano de la especialidad, así como la clasificación Paralímpica.

"El gusto por las artes marciales fue por mi padre, él siempre quiso practicar pero nunca pudo hacerlo por cuestiones económicas. Desde que entré al taekwondo me enamoré. Antes había practicado kenpo karate a los siete años y siempre estuve compitiendo con personas convencionales, participé en Universiadas, selectivos de primera fuerza, pero nunca pude llegar a una selección como convencional. No sabía que existía el ParaTaekwondo, iba surgiendo apenas y cuando me doy cuenta no dudé de tomar esa gran oportunidad donde he realizado muchos sueños que no logré como convencional.

"El deporte siempre fue como un refugio, los valores que he aprendido dentro del taekwondo me han servido mucho para salir adelante para la vida. El hecho de que mis padres siempre me trataron igual que mis tres hermanos, hacía las cosas por mí, creo que fue eso lo que me ayudó mucho a salir adelante, el que no me hicieran menos, el que no hicieran las cosas por mí, el haberme tratado igual que los demás, igual que mis compañeros, nunca tuve bullying por eso. Jugaba basquetbol, futbol, todos los deportes los hacía muy bien y eso fue lo que me ayudó mucho a socializar", recordó.

A pesar de las adversidades, el profesor, taekwondoín y padre aseguró que nunca ha pasado por su mente el desistir.

"Si volviera a nacer, volvería a vivir lo mismo", enfatizó. (Mi mensaje es) Que nunca es tarde para cumplir los sueños, que luchen por ellos, que se trabaje día a día, que a veces las adversidades a uno lo hacen querer tirar la toalla pero hay que seguir adelante y buscarlos hasta alcanzarlos".

Pedroza hará su debut Paralímpico este viernes ante Mohamed Abidar, de Libia, en la Ronda de Dieciseisavos en la división más de 75 kilogramos clase K44 a las 20:15 horas, tiempo de México.

"El logro más grande es haber clasificado a Tokio 2020, ser parte de la primera selección que va a los Juegos Paralímpicos y ser parte de esta historia que por primera vez es incluido el ParaTaekwondo en la máxima justa deportiva".

