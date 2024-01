David Benavidez menospreció KO de Jaime Munguía sobre Ryder

Jaime Munguía logró una gran vicroria este sábado ante John Ryder con un KO técnico en el noveno round, luego de mandar a su rival varias veces a la lona. Por ello, la esquina del británico decidió tirar la toalla, con lo que el tijuanense permanece invicto.

Su pelea provocó comparaciones con Saúl 'Canelo' Álvarez, quien no pudo vencer por KO a Ryder. Pero quien se sumó a la plática fue David Benavidez, quien minimizó la victoria de Munguía al calificarla de triunfo fácil.

"This a easy knock out. That's why they ducked me (Ese es un nocaut fácil. Por eso me evitan)", escribió el púgil mexicoamericano en una historia de Instagram, en la cual subió una foto de la pelea de Munguía contra Ryder, misma que el boxeador siguió por televisión.

Por ahora, no se ha confirmado si hay posibilidad de que Munguía y Benavidez se enfrenten. Ante los rumores de que 'Canelo' volverá a enfrentarse a Jermall Charlo el próximo 4 de mayo, parece viable que el de Tijuana y 'Red Flag' se vean en el cuadirlátero.

De momento, no hay información sobre negociaciones, pero la postura de Benavidez da para pensar que está provocando al mexicano.

