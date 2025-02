Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev: ¿Cuándo y Dónde ver la pelea en México?

La espera ha terminado. Este sábado, la Kingdom Arena de Arabia Saudita se convertirá en el escenario de una de las carteleras más espectaculares en la historia del boxeo: “The Last Crescendo”. Un evento de ensueño encabezado por la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, con el título indiscutido de peso semipesado en juego.

Después de su primer combate, en el que Bivol (23-1, 12 KOs) llevó por primera vez a Beterbiev (21-0, 20 KOs) hasta la decisión, el campeón ruso naturalizado canadiense se quedó con el triunfo por fallo mayoritario, arrebatándole el cinturón de la AMB y unificando las 175 libras. Ahora, Bivol buscará venganza y recuperar su lugar en la cima, mientras que Beterbiev, con un impresionante récord casi perfecto de nocauts, intentará reafirmar su dominio en la categoría.

|

Aunque el británico Daniel Dubois tuvo que retirarse de última hora debido a una enfermedad, el evento mantiene su grandeza. Su lugar será ocupado por el congoleño Martin Bakole, quien se enfrentará al campeón interino de la OMB, Joseph Parker, en un duelo de peso pesado con mucho en juego.

Además, “The Last Crescendo” contará con enfrentamientos de alto calibre:

Carlos Adames vs. Hamzah Sheeraz – Título mundial de peso medio del CMB

Zhilei Zhang vs. Agit Kabayel – Título interino de peso pesado del CMB

Vergil Ortiz Jr. vs. Israil Madrimov – Título interino de peso superwélter

Shakur Stevenson vs. Floyd Schofield – Defensa del título ligero del CMB

Joshua Buatsi vs. Callum Smith – Título interino de peso semipesado de la OMB

|

¿A qué hora inicia la cartelera principal de Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2?

Hora de inicio de la cartelera México y EE.UU.

9:00 AM - Hora del Pacífico de Estados Unidos

10:00 AM - Hora del Centro de México

10:00 AM - Hora del Centro de Estados Unidos

11:00 AM - Hora del Este de Estados Unidos LATAM

10:00 AM - Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

11:00 AM - Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Bolivia y Venezuela

12:00 PM - Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

6:00 PM - España

¿A qué hora es el ring walk de Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2?

3:30 PM - Hora del Pacífico de Estados Unidos

4:30 PM - Hora del Centro de México

4:30 PM - Hora del Centro de Estados Unidos

5:30 PM - Hora del Este de Estados Unidos

LATAM y Europa

4:30 PM - Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

5:30 PM - Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Bolivia y Venezuela

6:30 PM - Argentina, Uruguay y Chile

0:30 AM - España

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua, aseguró que le quedan dos o tres peleas más