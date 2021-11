Eddy Reynoso fue reconocido como 'Entrenador del Año' por la CMB

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) condecoró a Eddy Reynoso como “Entrenador del Año” 2021 durante la 59 Convención Anual del organismo verde y oro.

El coach y manager del mejor libra por libra del planeta, Saúl Álvarez, heredó la escuela de su padre, José "Chepo" Reynoso, y aprendió de entrenadores como Jesús "Cholain" Rivero para hacer historia y consolidarse como uno de los mejores de la actualidad.

“Créanme que es muy complicado llegar a triunfar en el boxeo. Gracias a Dios a la disciplina, a mi papá (José “Chepo”) que me indujo al boxeo y me inculcó el amor por el box y a mis boxeadores porque me he encontrado boxeadores disciplinados, ordenados.

“Con Mauricio Sulaimán, con don José también que siempre nos apoyó. Muchas gracias, estoy muy contento, es un placer estar aquí y recibir el cinturón que solo se lo dan a los campeones, que me lo den a mí la verdad es algo muy bonito”, dijo Eddy.

El primer entrenador en el mundo en ganar los cuatro títulos absolutos en las 168 libras, junto a “Canelo” pisó por primera vez un gimnasio de boxeo a los ocho años de edad y a los 13 soñaba con ser púgil profesional. Sin embargo la vida le tenía preparado otro camino que lo llevaría a la gloria.

“Es un joven que empezó en un gimnasio muy pequeño y que sigue en ese gimnasio pequeño. Un joven que descubrió, junto a su papá la pasión por el boxeo y que se han dedicado toda su vida a desarrollar boxeadores de primer nivel.

“Y de repente le llegó ahí un pecosito pelirrojo y el año pasado coronó a cinco campeones mundiales”, mencionó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

