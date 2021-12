Eddy Reynoso no ve con buenos ojos que Canelo enfrente a Benavidez

Muchos boxeadores buscan enfrentar a Saúl 'Canelo' Álvarez al ser el mejor libra por libra y uno de ellos es David Benavidez, pero Eddy Reynoso no quiere que Saúl se enfrente con él pues no sería productivo para su carrera.

"Si te fijas en su récord, no le ha ganado a nadie, lo más que ha hecho ha sido ganarle a Anthony Dirrel, que para mí es un campeón que no hizo una gran carrera, por no decir mediocre en las 168 libras", dijo Reynoso para TUDN.

Eddy también recalcó que Benavidez ya fue campeón y que lo perdió por indisciplina y por doping. Así mismo, Reynoso aseguró que es mayor el riesgo de Canelo al pelear con David que la recompensa que se llevaría si gana.

"Ha agarrado fama de que Benavidez hace y deshace, que noquea, que tira golpes y que sería el rival más complicado para Saúl. ¿Pero a nosotros qué nos deja pelear con él? Ha ganado prácticamente nada. Hace peleas con rivales de clase C", finiquitó Eddy.

Por último, el entrenador de Canelo aseguró que entre sus planes están los nombres de Jermell Charlo o de Golovkin, además de que en el peso crucero buscará más nombres.

