Manos de Piedra Durán: 'Quieran o no, Canelo Álvarez es el nuevo ídolo del boxeo mexicano'

El 2021 fue un año espectacular para Saúl 'Canelo' Álvarez que tras sus triunfos sobre Avni Yildrim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant se proclamó como el primer campeón mundial unificado de los Supermedianos.

Este logró junto al resto de su trayectoria en el boxeo ha sido comparada ya con la de Julio César Chávez, a quien muchos aún consideran el mejor boxeador mexicano de la historia, no así para Roberto 'Manos de Piedra' Durán.

"Me alegro por Canelo, porque todo lo que está haciendo es por el bien de México y por el de él. Es el boxeador del momento, no hay más nadie. Chávez ya pasó, él es un ídolo respetado, pero el nuevo ídolo, quieran o no quieran, es Canelo y eso hay que aceptarlo", reveló el exboxeador en entrevista con el portal Es News.

"Chávez ya es leyenda, Canelo ya conquistó cuatro títulos, ya es otra leyenda, que México no lo quiera aceptar eso es otra cosa. ¿Cuántos títulos tuvo Chávez?, tres. Y Canelo ya tiene cuatro, es todavía es más grande", añadió.

Además, el expugilista de origen panameño destacó que Canelo ha logrado más títulos, victorias y dinero que el César del Boxeo.

"Canelo es el hombre que más fama le está dando a México y el boxeador que más plata está ganando ahora mismo, más que Chávez y Roberto Durán", sentenció Durán.

