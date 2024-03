Francis Ngannou vs Anthony Joshua: Fecha, horario, lugar y todo lo que tienes que saber de la pelea

Gigantesco choque en Arabia Saudita. El camerunés Francis Ngannou realizará su segunda pelea como boxeador profesional este viernes ante el excampeón mundial y número uno del ranking del Consejo Mundial de Boxeo, Anthony Joshua, en un combate a 10 asaltos en la Kingdom Arena de Riad.

Francis (0-1-0), quien sorprendió a todo el mundo el año pasado cuando derribó a Tyson Fury en su debut como boxeador, afrontará su segundo reto en el cuadrilátero al medirse ante otro de los grandes retadores en la división de los pesos pesados, el estadounidense Anthony, quien se presenta con récord de 27-3-0 y 24 nocauts.

Ambos pugilistas ya superaron su primera prueba en la báscula este jueves, con Ngannou marcando 272.6 libras, mientras que Joshua detuvo la romana en 252.4 libras.

CÓMO LLEGÓ NGANNOU AL BOXEO

Ngannou abandonó la UFC siendo el campeón de peso pesado luego de tratar de mejorar los derechos de los peleadores y no poder llegar a un acuerdo con la máxima empresa de artes marciales mixtas del mundo. Su futuro parecía no tener otro destino que no fuera la PFL, sin embargo, fue retado por el campeón invicto del CMB Tyson Fury a un combate de boxeo, y sin dudarlo aceptó, pues los árabes ofrecieron una gran cantidad de dinero.

Todos pensaban que, pese a su gran tamaño y fuerza, Francis sería pieza fácil para el campeón, sin embargo, el camerunés sorprendió a todo el mundo luego de mandar a la lona a Fury con un potente izquierdazo al inicio del tercer asalto. Fue realmente una gran exhibición del africano, y aunque terminó perdiendo por decisión dividida, se ganó el respeto de todos y una nueva oportunidad de enfrentar a otro de los mejores pesos completos del mundo.

A QUÉ HORA ES LA PELEA ENTRE ANTHONY JOSHUA VS. FRANCIS NGANNOU

17:00 de México

18:00 ET de USA y Colombia

20:00 de Argentina

00:00 de España (de la madrugada del sábado 9)

DÓNDE VER LA PELEA ENTRE ANTHONY JOSHUA VS. FRANCIS NGANNOU

Se podrá sintonizar en Estados Unidos, España, Argentina, México, Colombia y todo el mundo mediante DAZN, quien tiene los derechos en exclusiva.

