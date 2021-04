Jackie Nava: Celebra 20 años de carrera como peleadora profesional

Un camino sinuoso, de tropiezos y levantadas, de perseverancia y de mostrarle al mundo su grandeza. Así ha sido la trayectoria de Jackie Nava, quien celebrará 20 años como peleadora profesional.

“De repente volteo y siento que pasó muy rápido el tiempo, pero ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas caídas, levantadas, de mucha perseverancia porque hemos aguantado muchas cosas, hemos vivido muchos momentos donde quieres avanzar y te detienen de repente, la clave ha sido la perseverancia”, platicó Nava en entrevista con RÉCORD.

“Sí llegué a pensar en desistir, más que nada cuando no tenía peleas o que no había intención de algunos promotores de darte espacio, costaba trabajo que te dieran una pelea, que te dieran espacio en una cartelera y me tocó pensarlo también cuando perdí en el 2006 fue una derrota muy fea y sí me pregunté qué estaba haciendo en el boxeo, cuando tenía mi carrera de arquitectura, me cuestionaba, si servía para esto, si realmente era buena y salí de ese trance tan fuerte”, recordó.

Desde pequeña, sus padres le inculcaron ser la mejor en todo lo que hiciera, sin dejar de disfrutarlo. Ese fue el motor de Jackie, quien es pionera del pugilismo femenil mexicano.

“Esa filosofía de vida me fue formando, tanto en la escuela como en mi deporte me exigía, no me quedaba conforme con nada. Ni siquiera sabía que iba a llegar al boxeo, quería llegar lejos, quería hacer algo de mi vida y marcar una pauta, dejar una huella, pero sabía que si me estancaba en algo, ahí me iba a quedar; por eso siempre trato de avanzar en todo lo que hago, no nada más hacer una cosa”, mencionó Jackie, quien antes de iniciarse en el boxeo practicó gimnasia, atletismo, karate y kickboxing, donde se coronó campeona de Norteamérica.

El 29 de mayo de 2001, Nava debutó en el cuadrilátero con una victoria por decisión unánime ante Vicki Cozy y a partir de ahí comenzó a escribir con letras de oro su nombre en la historia del boxeo mundial y cuatro años más tarde se convirtió en la primera campeona del CMB al coronarse en la división Supergallo.

“Le agradecí mucho a mi papá, que en paz descanse, porque me dio esa forma de vivir, de exigirme. Quizá en ese momento no me cayó el 20, no estaba lista para saber en ese momento que iba a pasar a la historia”, recordó.