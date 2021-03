Jackie Nava podría enfrentar en septiembre a Yamileth Mercado

La leyenda del boxeo femenil mexicano, Jackie Nava (38-4-4, 16 KO´s), y la campeona Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Yamileth Mercado (17-2, 5 KO’s), podrían enfrentarse en septiembre.

“Con Jackie es una pelea muy importante, el vencerla me consagraría como una de las mejores boxeadoras mexicanas que hay en la historia, para mí es importante porque siento que estoy en uno de mis mejores momentos, a pesar de que no tengo mucha experiencia, pelea tras pelea saco algo positivo del boxeo.

“Sé que me falta mucho por aprender y no es la primera boxeadora de tanta experiencia que me lanza un reto pero hay de damas a damas y Jackie es una dama en todo el sentido de la palabra y acepté su reto porque es una dama y lo supo pedir, hay maneras de pedir las cosas y ella peleó y demostró que merece otra vez estar entre lo mejor del boxeo, que merece una oportunidad y que merece intentar arrebatarme este cinto que atesoro y lo amo y lo voy a defender con uñas y dientes si es necesario”, declaró 'Yeimi' Mercado, durante la conferencia virtual del CMB 'Martes de Café'.

La monarca mundial del organismo verde y oro espera que le den el alta luego que se rompió la membrana timpánica en la primera defensa de su corona ante Alejandra 'La Rockera' Guzmán, en febrero pasado.

“Hay tiempos que se tienen que medir, a Yamileth la tienen que dar de alta. Me mencionaban que a lo mejor se puede pactar en septiembre, creo que sería una fecha idónea, a lo mejor fin de año; no lo sé. Primero que nada vamos por los tiempos que se tienen que dar y los acatamos.

“Como todavía no está segura la pelea por eso es que no hay fechas reales”, declaró Nava, quien quiere cerrar su trayectoria de 20 años consagrándose campeona mundial.

Si bien Mercado está obligada a defender su corona ante Catherine Phiri, de Zambia, el CMB podría permitir la batalla, en caso de que lleguen a un acuerdo.

“Esta pelea, sin duda alguna, merece la plataforma internacional, pero a la vez es muy de México, es un tema un poco complicado, es un tema que es para los promotores decidir. Creo que ambas estarían muy motivadas de pelear en una plataforma internacional en EU, en una gran cartelera, pero también si se hace aquí tendría esa misma dimensión.

“Es una pelea titánica, una pelea de las grandes y se va a ir calentando. Estoy seguro que, a partir de hoy, ya empieza a encaminarse y estaremos muy al pendiente y muy propositivos de que se dé esta gran pelea entre las dos damas del boxeo”, mencionó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

