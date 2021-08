JC Chávez dio su pronóstico: 'Canelo se va a imponer a Caleb Plant'

Saúl Álvarez se medirá con Caleb Plant por los títulos supermedianos del CMB, OMB, AMB y FIB el próximo 6 de noviembre, una pelea que paralizará al mundo.

Para Julio César Chávez, el Canelo llega en su mejor momento, por lo que terminará por imponerse al estadounidense.

"Es una pelea donde los primeros rounds van a ser difíciles, pero creo que Canelo se va a imponer, su boxeo, su fortaleza y va a terminar ganando a Caleb Plant, no sé si por nocaut o por decisión, pero va a ganar.

"He visto pelear a Caleb Plant y es un buen peleador, pero no es un peleador que le pueda ganar al Canelo. Canelo está en su mejor momento y no le gana nadie, así que va a retener su título", mencionó para Little Giant Boxing.

De igual forma, el César del Boxeo afirmó que la afición será muy importante para esta pelea.

"Se siente una presión porque toda la gente está apoyando a tu rival, cada golpe que te da la gente lo corea, parece que no, pero eso va minando poco a poco al peleador mentalmente", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANNY PACQUIAO PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME ANTE EL CUBANO YORDENIS UGÁS