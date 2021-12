Jhonny González: Reaparecerá en el ring tras dos años de ausencia

Después de una ausencia de dos años y cuatro meses, Jhonny González regresará al ring con hambre de triunfo y el objetivo de comenzar una racha de victorias que lo lleven a pelear otro título mundial.

González (68-11, 55 KO’s), de 40 años de edad, retomará su carrera este sábado ante Sergio “Dandy” Puente (28-12, 12 KO’s) en el Centro de Convenciones Tuzoforum en Pachuca, Hidalgo.

“Estuve un poco triste, a veces sí llegó la desesperación, te lo voy a decir sinceramente, de que no podía regresar, extrañaba esa sensación de estar arriba del ring porque es a lo que los dedicamos, es lo que nos apasiona; pero también entendíamos la parte que teníamos legal como la parte de la pandemia, que nos vino a afectar a nivel mundial a todos en general.

“Pero no hay fecha que no llegue, ni día que no se cumpla y ahora por fin gracias a Dios este próximo sábado vamos a demostrar que nos hemos mantenido bien tanto física como mentalmente dentro del gimnasio y aquí estamos listos”, platicó “Bombardero” González en entrevista con RÉCORD.

El excampeón mundial Pluma (CMB) y Gallo (OMB) dejó atrás los problemas legales con su expromotora que lo alejaron de su más grande pasión y ahora está enfocado en escribir un exitoso cierre de su trayectoria deportiva.

“Veo muy factible disputar un título, se puede dar el próximo año porque ya mi nombre es reconocido a nivel mundial. No es lo mismo empezar a hacer carrera, a hacer ruido, que cuando ya tienes un nombre establecido. Creo que esa es la gran ventaja que tengo actualmente.

“Mi nombre Jhonny González ya está a nivel mundial muy bien catalogado y eso me puede abrir las puertas para una oportunidad de título (mundial) rápidamente”, mencionó.

