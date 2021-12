Pitbull Cruz sobre derrota ante Gervonta Davis: 'Nos robaron'

Isaac “Pitbull” Cruz (22-2-1, 15 KO`s) demostró de qué está hecho en la batalla ante el campeón mundial Ligero AMB, Gervonta Davis, con quien quiere la revancha tras considerar que le robaron la victoria.

“Fue una pelea dura, nosotros desde el inicio que nos la ofrecieron sabíamos que era complicada, pero no imposible de hacerle trabajo que realizamos el domingo anterior y, bueno, quienes nos robaron fueron los jueces, fue la promotora de Mayweather quien nos robó y nosotros estamos más que contentos de la reacción del público que reconoció el trabajo que hicimos y de la pelea que dimos”, platicó Cruz en entrevista con RÉCORD.

“Yo era un boxeador que nadie conocía y después de esta gran actuación se enteraron, vieron los fanáticos, la gente, los medios, que no soy como piensan, que soy un peleador aún tipo C, clase B. Soy un peleador que les va a causar problemas en las 135 libras”, enfatizó.

Gracias a su coraje, combatividad y espíritu inquebrantable, el púgil mexicano se ganó el respeto arriba del ring tras la guerra que ofreció ante el invicto Davis (26-0, 24 KO’s), quien retuvo la corona de la Asociación Mundial de Boxeo por decisión unánime por 116-112, 115-113 y 115-113.

“Nosotros dimos lo máximo. Más claro no puede ser que dimos una pelea en la que le pegamos más de la mitad de los rounds, las tarjetas que se han manejado en redes sociales no coordinan las tres y, bueno, la gente es la que va a presionar a Gervonta para que nos pueda dar la revancha.

“Por algo no quiere (la revancha), porque sabe que le podemos ganar ahora sí de la mejor manera para que no haya dudas. No éramos alguien reconocido a nivel mundial por mucha gente y aún así tenían miedo, estaban muy precavidos, se le notaba su miedo, su inseguridad y ahí habla de nuestro trabajo”, declaró el peleador de 23 años de edad.

