Julio César Chávez, deseoso de tener una última pelea de exhibición

Julio César Chávez festejó en grande al cumplir 60 años de edad, por lo que decidió realizar una fiesta en donde hubieron grandes invitados. En dicho festejo, el Gran Campeón Mexicano reveló que tiene grandes proyectos en mente, siendo uno de ellos una última pelea de exhibición.

El expugilista aseguró en entrevista con TUDN que llegó al 'sexto piso' sintiéndose de la mejor manera posible, además dejó en claro el deseo que tiene por tener un último enfrentamiento en Tijuana.

"He pasado momentos increíbles en la vida y llegar a los 60 y sentirme en plenitud, quiero dejar un legado hacer una última pelea de exhibición en Tijuana, la voy a pensar bien y si me recupero de los brazos la voy a hacer. Viene mi película, un tequila con responsabilidad social y muchos proyectos buenos", comentó.

Asimismo, Julio César Chávez reveló que: "Estoy contento y orgulloso por cumplir 60 años y sentirme joven todavía, todos los días entreno y hago ejercicio, porque lo más importante es estar bien de salud. Si a alguien le tengo que agradecer es a Dios por darme otra oportunidad de vida.

"Si hubiera seguido por ese camino ya me hubiera muerto, ha sido muy generoso conmigo. Pasan los años y la gente más me arropa y mas me quiere", expresó.

