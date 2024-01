Julio César Chávez Jr. 'amenaza' a su padre: "Si algo me pasa es culpa de Frida"

Julio César Chávez Jr. volvió a causar polémica tras las recientes declaraciones que el excampeón del mundo dijo tras lanzarle una amenaza a Julio César Chávez y a su exesposa Frida Muñoz.

"Si algo me pasa es culpa de Frida y de mi papá. Me hacen como que estoy loco y ella gana en la corte y ella agarra el dinero y me hace ver como loco. Imagínense, para que haga algo la familia y me haga pasar como loco, entonces estoy diciendo antes de que pase la situación", explicó en un video que compartió El Boxglero.

Además, Chávez Jr. mencionó que el mismo teme que la policía intente hacerle daño, ya que algunos de sus videos son borrados de redes sociales, señalando que su padre participa en esto.

Actualmente, Julio César Chavez Jr. se encuentra a la espera de reaparecer en un cuadrilátero en febrero, pues desde hace varios meses el hijo de la leyenda del boxeo mexicano está en recuperación por problemas de adicción.

En la víspera del Año Nuevo, el expugilista nacido en Ciudad Obregón, Sonora, señaló que la situación de su hijo había empeorado, pero las leyes estadounidenses le impiden ir por él y ayudarlo.

