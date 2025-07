Julio César Chávez niega acusaciones sobre su hijo: "Estoy devastado"

Luego de la polémica pelea con Jake Paul, el hijo de Julio César Chávez fue detenido en Estados Unidos y presuntamente vinculado con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades ya iniciaron su proceso de extradición a México, lo que ha generado un fuerte impacto mediático. Ante esto, el 'César del Boxeo' rompió el silencio y expresó su dolor por la situación de su hijo.

"Claro que estoy destrozado porque se me hace una injusticia lo que está pasando con mi hijo. Pero hay que dejar que las autoridades actúen, estamos tranquilos", expresó con firmeza.

El exboxeador mexicano negó rotundamente las acusaciones que relacionan a su hijo con el crimen organizado. "Gracias a Dios no hay nada de toda esa cosa, esa mierda que se dice que lo están involucrando", dijo con molestia.

“Somos amigos de todos, pero no delincuentes”

Julio César Chávez reconoció que su familia es originaria de Culiacán y que han convivido con todo tipo de personas. Sin embargo, eso no significa que su hijo esté vinculado con actividades ilegales.

"Mi hijo ha tenido sus desaciertos, cuando andaba mal hablaba muchas cosas, decía muchas cosas que todo mundo lo sabe porque estaba enfermo. Somos amigos de todo mundo, ustedes lo saben, mi hijo nació en Culiacán, conocemos a todos, malos y buenos, y hemos convivido con todos, pero de ahí a que mi hijo esté involucrado en esas cosas… la verdad meto las manos al fuego por mi hijo, todo el mundo lo sabe", sentenció.

Julio César Chávez aún no ha podido hablar con su hijo detenido

Pese a la atención mediática, el excampeón mundial explicó que todavía no ha tenido contacto directo con su hijo desde su detención. "No he podido hablar con mi hijo, solo su abogado", reveló. Según comentó, la comunicación se ha dado únicamente entre el hijo y su abogado, y todo está ya en manos de las autoridades.

