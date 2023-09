Luis Alberto López promete una guerra con Joet González este 15 de septiembre cuando defienda tu título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el American Bank Center, Corpus Christi, Texas. “Cuando dos mexicanos están arriba del ring, lo que sobra es show”, aseguró ‘El Venado’.

Luis Alberto (28-2,16KO) regresa a este lado del mundo después de haber ‘cruzado el charco’ para arrebatarle la corona a Josh Warrington en Leeds y luego hacer su primera defensa en Belfast, ambas ciudades inglesas. Su primer reto en su regreso, no es nada más y nada menos que en el Día de la Independencia contra el mexico-americano Joet de Jesús González (26-3,15KO).

“Va a ser una pelea muy buena, esto es así cuando dos mexicanos están arriba del ring, lo que sobra es show”, advirtió López. “Joet Viene con mucha sed en su tercera oportunidad (por el campeonato), dice que no la va a desaprovechar, pero yo vengo con muchas ganas, esa mentalidad de ser campeón unificado y él no me va a quitar ese sueño”, aseguró el campeón en entrevista exclusiva para RÉCORD.

Las tres derrotas que ha sufrido González han sido contra pugilistas de renombre como lo son Shakur Stevenson, Emanuel Navarrete e Isaac Dogboe, sin embargo, ninguno pudo noquearlo, por lo que esa es la meta que se ha fijado ‘El Venado’.

“Sí, yo vengo bien mentalizado en tratar de hacer esa hazaña (noquearlo), para que venga algo bueno para mi carrera. Tres peleadores de talla mundial no han podido contra él, entonces, imagínate lo que sería darle ese plus a esta pelea, sería algo grandioso para mi carrera”, apuntó.

De conseguir la victoria, los siguientes objetivos son claros, convertirse en el rey de las 126 libras. “Ganando la pelea estoy dispuesto a ir por los otros, esa es mi mentalidad, bien enfocada a ir por todos los títulos y el que esté dispuesto a pelear, nomás que digan cuando, a qué hora y dónde y ahí vamos a estar”, amenazó López.

Llegó el 15 de septiembre y eso solo significa una cosa: boxeo de calidad. Si bien, durante todo el año nuestros guerreros ponen en alto el nombre nuestro país, hay una única fecha en la que solo unos cuantos tienen el honor de hacerlo, y esa es la del día de la independencia.

"Es una inspiración, esta fecha es muy importante para los mexicanos, ya vez a Saúl 'Canelo' Álvarez siempre representaba esta fecha tan importante", recordó Luis Álberto López. "Estoy muy contento, muy emocionado por la oportunidad que la empresa me brinda. Un 15 de septiembre que no cualquiera ha tomado y hoy me toca representar a todos los mexicanos, entonces estoy muy motivado, listos para la pelea y a demostrar por qué somos campeones", añadió.

‘El Venado’ tiene la difícil tarea de superar a Joet González, un boxeador mexicano-americano más alto y con mayor alcance que él, sin embargo, esto nunca ha representado un problema para el bajacaliforniano.

“Estoy acostumbrado a pelear con boxeadores más altos que yo, vengo escalando divisiones, he peleado en peso ligero, superpluma, en esta división que es la pluma; de hecho, todos han sido más altos, pero tenemos esa velocidad, tenemos pierna, tenemos fuerza, tenemos pegada, yo creo que todo eso me ha sacado adelante. No ha habido un peleador alto que se me haya complicado y esperemos, esta no sea la excepción”, acotó el pugilista de 30 años.

Esta será apenas su segunda defensa del ‘Venado’, quien agregó que González ese boxeador que le pone ‘sazón’ a sus peleas. “Sabemos que va a ser una buena pelea porque Joet González siempre da esa sazón”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BOXEO INTERNACIONAL VUELVE A CANCÚN CON O'SHAQUIE FOSTER DEFENDIENDO TÍTULO ANTE ROCKY HERNÁNDEZ