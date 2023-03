Luis Alberto ‘Venado’ López defenderá su título mundial de peso pluma contra Michael Conlan

Luis Alberto López ya tiene lugar, fecha y rival para realizar su primera defensa del título mundial de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo que consiguió en diciembre.

El ‘Venado’ estará viajando a Irlanda para el próximo 27 de mayo darle la oportunidad a Michael Conlan de coronarse ante su gente en al SSC Arena de Belfast.

“Una vez más nos toca fuera de nuestra tierra, pero eso no es novedad”, compartió el pugilista de Mexicali, quien sostendrá su segunda pelea consecutiva en el Reino Unido tras arrebatarle a la faja de la FIB en diciembre a Josh Warrington en Inglaterra.

“A lo largo de mi carrera siempre he salido de mi tierra para defender lo que me pertenece a mí, a mi ciudad y a mi país y esta no será la excepción”, aseguró el ‘Venado’.

Luis Alberto comenzó a prepararse para esta pelea desde hace un par de semana, pues el nombre Conlan estaba presente desde su victoria sobre Warrington, solo era cuestión de negociaciones, las cuales terminaron en el acuerdo de que la defensa sea en la capital de Irlanda del Norte, hogar de Conlan.

“Soy un guerrero del camino, viajar al país de origen de mi oponente no me desconcierta”, aseguró López en declaraciones para Top Rank. “Gané mi título en Leeds y ahora es mi título en Belfast, cuanto más animen a Michael, más lucharé. El título de la FIB se quedará en México, los fans de Michael se irán a casa decepcionados”, amenazó.

El ‘Venado’ llega para esta pelea con 27 triunfos, 15 por nocaut y solamente dos derrotas, la última de ella en 2019, desde entonces suma 10 victorias, siete de ellas por la vía del cloroformo.

Por su parte, Conlan de 31 años llega con 18 triunfos por una sola derrota, la cual fue proporcionada por Leigh Wood hace un año en su búsqueda del campeonato absoluto de peso Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, desde entonces regresó a Belfast a tener dos peleas que le regresaron sus aspiraciones por un nuevo título.

2-0 sobre británicos, Luis ‘Venado’ López sorprendió por primera vez a los fanáticos del box del viejo continente cuando en diciembre del 2021 viajó hasta Bethnal Green en Londres para proporcionarle su primera derrota al prospecto invicto Isaac Lowe, luego venció a Josh Warrington en su casa y contra Michael podría sumar su tercera victoria.

