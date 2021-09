Manny Pacquiao confesó haber estado a punto de suicidarse

Después de su derrota ante el cubano Yordenis Ugás en la T-Mobile de Las Vegas, Nevada, el pasado 21 de agosto, Manny Pacquiao anunció su retiro del boxeo.

El filipino se centrará de lleno en su vida política en la que ya anunció su candidatura a la presidencia de su país. Y tras anunciar su retiro el Pacman reveló los momentos más complicados de su vida, que incluso lo llevaron a pensar en el suicidio.

"Estaba solo en mi habitación para una pelea y lloraba desconsoladamente. Estaba leyendo un libro llamado 'Vida con Propósito' y la Biblia. En ese momento sentí ganas de acabar con mi vida porque me estaba arrepintiendo de mis pecados", confesó el filipino en entrevista para con ToniTalks.

"Me pregunté a mí mismo qué debería hacer. ‘Señor ¿no soy digno? Si pudiera volver el tiempo atrás y deshacer todo lo que he hecho contra ti… Cuando escuché la palabra de Dios me sentí muy feliz", añadió.

Además Manny dijo que durante un tiempo en el pasado, tuvo que batallar contra algunas adicciones.

"Solía ser mujeriego, borracho, apostador...", reveló Pacquiao.

