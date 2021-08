Mexicana Jeanette Zacarías, con leve mejoría tras nocaut, aunque seguirá en coma

La boxeadora mexicana Jeanette Zacarías se encuentra en coma luego caer por nocaut ante la canadiense Marie Pier, aunque los médicos reportan que hubo una leve mejoría.

Yvon Michel, promotor de la pugilista, reveló que la azteca se encuentra sedada, aunque los pròximos días serán claves para saber su salud.

"Ella no ha recuperado la conciencia", mencionó. "Los doctores no le daban mucha oportunidad (de lograrlo) inicialmente, pero han encontrado que su situación mejoró notablemente. Los próximos dos a cinco días serán muy importantes y la mantendrán sedada en ese período".

FUERZA JEANETTE Ayer la boxeadora mexicna, Jeanette Zacarias, fue hospitalizada de emergencia después de su pelea ante Marie Pier Houle en Canadá; su estado de salud es crítico. Se desvaneció en el ring después de que el referee detuviera la pelea al final del 4to round. pic.twitter.com/BlWe187iqO — D I E G O L (@diegodelavm5) August 29, 2021

"Las siguientes seis semanas serán importantes para determinar si hay daño y que tanto daño puede haber", agregó Michel en un comunicado publicado por medios canadienses.

De igual forma, su entrenador y pareja Jovanni Martínez reveló que hubiera deseado ser él el que encuentre en esta lamentable situación.

"Ojalá me hubiera pasado a mí en vez de Jeanette, me siento frustrado", expresó para The Canadian Press.

