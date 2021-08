Omar Chávez desmintió a Julio César: 'No es molestia por Canelo, es por incumplimiento de contrato'

Hasta en las mejores familias. Luego de que durante una entrevista con Yordi Rosado el histórico expugilista mexicano, Julio César Chávez, reveló que sus hijos estaban enojados con él por subir al Saúl Álvarez tras la función Tributo a los Reyes donde se despidió definitivamente de los cuadriláteros tras vencer a Héctor 'Machito' Camacho, Omar Chávez dejó claro que la indiferencia con su padre no es por Canelo.

Durante una charla en sus redes, Omar explicó que su molestia con su padre se debe a un incumplimiento económico en su contrato.

“Dicen mediáticamente que mi hermano Julio y yo estamos molestos con mi apá porque subió al Canelo al ring, no hay que confundirnos, es verdad que no soy fan del Canelo, pero sé reconocer como caballero el deportista que es y hasta me enorgullece que ponga el nombre de mi país en alto como lo hizo mi padre.

“Yo no estoy molesto con mi apá por subirlo al ring, él puede ser amigo de quien quiera, si hay molestia con mi apá es por otras cosas, dice que no le hablo por lo del Canelo, más que nada me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box. El contrato era subir al ring por una paga y no se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy pequeña parte de lo acordado", compartió en redes sociales.

