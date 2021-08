Canelo Álvarez: Óscar de la Hoya admitió que no peleará contra Saúl

Óscar de la Hoya dejó en claro que no planea boxear en contra de Saúl 'Canelo' Álvarez pues para el expugilista los combates entre mexicanos dividen a la afición en lugar de unirla.

"Con Canelo no (voy a pelear), yo creo que esa estupidez que dije, porque fue una estupidez, yo no quisiera enfrentarme con otro mexicano como lo hice con Chávez. Eso duele, estás dividiendo patrias y culturas, eso no me gustó. No quiero vivir eso nuevamente", dijo De la Hoya para Fino Boxing.

De la Hoya aprovechó para hablar de su próxima pelea en contra de Vitor Belfort, y Óscar admitió que será un combate complicado, pero que justo estos retos son sus favoritos.

"Me encantaría pelear con los mejores, siempre he estado orgulloso de pelear con lo mejor. Esta pelea sí va a estar fuerte, si me noquean ni modo, al menos será una pelea entretenida", agregó Óscar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAIME MUNGUÍA, CON LA MIRA EN DEREVYANCHENKO PARA DESPUÉS BUSCAR EL TÍTULO CMB