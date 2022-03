Miguel Berchelt buscará consagrarse campeón mundial en dos divisiones

Miguel Berchelt (38-2, 34 KO’s) comenzará este sábado a escribir un capítulo en su carrera deportiva en las 135 libras, donde buscará consagrarse campeón mundial en dos divisiones.

El excampeón mundial Superpluma del CMB regresa al ring después de 13 meses de ausencia con el objetivo de volver a la senda del triunfo y empezar a cimentar el camino en peso Ligero. Su primera prueba será ante el namibio Jeremiah Nakathila (22-2, 18 KO’s) en una batalla estelar a 10 asaltos en el Resorts World Las Vegas.

“Me siento muy motivado y enfocado en ganar esta pelea. Sé que voy a enfrentar a un duro peleador como lo es Jeremiah Nakathila, al cual respeto mucho. Pero vengo con la actitud de demostrar que puedo volver a ser campeón mundial, este sábado lo voy a demostrar”, declaró en conferencia de prensa.

“Miguel Berchelt viene con mucha hambre y con mucho deseo de volver a ser campeón del mundo. Me preparé desde noviembre en Las Vegas, dejé a mi familia, dejé mi casa, dejé muchas cosas como cuando estaba empezando en el boxeo y voy a hacer que todo ese esfuerzo valga la pena”, enfatizó.

El púgil mexicano, de 30 años de edad, se presenta a su pelea profesional número 41 después de haber perdido la corona, que había defendido de manera exitosa en seis ocasiones, ante su compatriota Oscar Valdez, en febrero de 2021.

Renovado, con hambre de triunfo y sueños por cumplir, Miguel emigró a Las Vegas, Nevada, para trabajar bajo las órdenes de Jorge Capetillo, con quien espera regresar a la cima del pugilismo de paga.

“El proceso después de mi última pelea fue muy bueno, me ayudó para descansar, me ayudó a quitar toda la fibrosis que me había dejado el Covid. Ahora me siento nuevo, en una nueva ciudad, con un nuevo entrenador. Estoy en una nueva división con nuevos sueños que quiero conquistar. Quiero volver a ser campeón del mundo.

“Me siento mejor, más fuerte, creo que mi cuerpo necesitaba subir de peso. Estuve cuatro años como campeón del mundo y ahora vengo por la victoria”, aseguró.

