Omar Chávez da el peso para pelea ante Misael Rodríguez en San Luis Potosí

El combate entre Omar Chávez y Misael Rodríguez vivió un momento de preocupación durante la ceremonia de pesaje en San Luis Potosí, pues el pugilista sinaloense llegó tarde a la cita y además no logró el peso correcto al dar 77.400 kilogramos; el límite es de 76.800.

No obstante, cinco horas después, Chávez regresó a la bascula y logró dar el peso para continuar con la pelea que se disputará en la Arena Potosí. Con ello mitigaron las preocupaciones que se generaron entorno al duelo, ya que este mismo combate se canceló en octubre, cuando se iban a enfrentar en Pachuca, Hidalgo.

Misael Rodríguez no regalará nada

El boxeador olímpico, Misael Rodríguez se encuentra enfocado en la pelea y señaló las acciones de su contrincante, especialmente por llegar tarde a la ceremonia. Mientras tanto, considera que en su equipo, todo marcha bien. Por su parte dio el peso de 76.700, dentro de los límites establecidos.

"Me siento contento, no quiero regalar nada, no voy a regalar un round. Hay que ser profesionales y agradezco con eso. Yo pienso que de su lado todo va mal, porque llega tarde y creo que en el team Rodríguez está todo listo", declaró.

Antecedente de Chávez vs Rodríguez

En octubre, ambos boxeadores se iban a ver las caras en la Plaza de Toros Vicente Segura. Sin embargo, Rodríguez decidió no llevar adelante el combate, debido a que su rival, Chávez superó los límites de peso.

