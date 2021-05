Pantera Nery: Perdió el invicto y el título Supergallo del CMB ante Brandon Figueroa

Un gancho al hígado terminó con la aspiración del peleador mexicano Luis 'Pantera' Nery de coronarse campeón mundial unificado Supergallo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

En lo que fue una explosiva batalla entre noqueadores, Nery (31-1, 24 KO’s) perdió el invicto ante Brandon Figueroa al caer a la lona a los dos minutos con 18 segundos del séptimo asalto por lo que perdió su corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

De la mano de Eddy Reynoso y el equipo de Saúl 'Canelo' Álvarez, el 'Pantera' Nery se coronó campeón mundial de las 122 libras en septiembre pasado ante su compatriota Aarón Alameda. Sin embargo, su exhibición no convenció a sus más fervientes críticos, quienes aseguraban que no tiene las cualidades para reinar en esta división. Y este sábado les dio una razón más para dudar si tiene futuro en esta división al perder el cinturón en la primera defensa.

El mexicano, quien decidió regresar con su antiguo entrenador Ismael Ramírez, abandonó el ring antes del veredicto y posteriormente, aunque estaba consciente, fue trasladado en camilla al hospital, aseguraron a RÉCORD fuentes cercanas al peleador.

"El trabajo duro siempre paga. Sabía que se estaba cansando, sabía que se estaba haciendo pesado y me dijeron que fuera por él", declaró Figueroa (22-0-1, 17 KO’s), campeón mundial unificado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y CMB.

El estadounidense invicto Stephen Fulton (19-0, 8 KO's), campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), reconoció el trabajo de Brandon, a quien espera enfrentar en la batalla de unificación en septiembre.

"No me sorprendió de Figueroa. Nery es un peleador pequeño y tiene que bajar. Ahora estoy listo, es mi momento. Este es un equipo grande y hay que comportarnos como tal. El promedio es algo circunstancial. Hay que recuperarnos, no podemos estar tan bajos. Hay que recomponerlo", aseguró Fulton.

