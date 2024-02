Se acaban las opciones para Saúl Álvarez: ¿Quién será el rival del ‘Canelo’ en mayo?

Saúl Álvarez sigue descartando rivales para su próxima pelea del 4 de mayo en Las Vegas y ya solo queda un nombre en su lista, ese es Jermell Charlo.

El campeón indiscutido de los supermedianos ya había adelantado que su siguiente reyerta no sería ante un mexicano, ahora todos los indicios señalan que será ante el otro de los gemelos

En el programa 'En Caliente' de TV Azteca, el comentarista de boxeo Rafael Ayala le preguntó a Canelo: "¿Existe una posibilidad de pelear con Terrence Crawford?", a lo que el tapatío respondió con un contundente no.

El experto analista Eduardo Lamazón le comentó que sería una pelea que dejaría mucho dinero, sin embargo, Saúl no lo ve factible por ser un enfrentamiento al que el dos veces indiscutido tendría que subir varias categorías y se le criticaría.

"Sí, pero me van a criticar, de todos modos me critican. Ahorita la quieren, pero me criticaron con Charlo, que es un peleador más grande que yo, porque yo soy un peleador chico para estos pesos, porque subió de peso, pero no critican cuando yo subo de peso", explicó.

"Ahora imagínate a Crawford desde welter a 168 libras, tengo todo que perder y nada que ganar", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TODO LISTO EN OAXACA! ADRIÁN 'EL GATITO' CURIEL LISTO PARA DEFENDER SU TÍTULO ANTE SIVENATHI NONTSHINGA

Descartando a los mexicanos, en donde entra Jaime Munguía y David Benavídez, y a Terrence Crawford, todo indica que su siguiente rival para el 4 de mayo será Jermell Charlo.