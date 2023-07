Spence vs. Crawford: ¿Dónde ver la pelea por los títulos de peso welter?

Errol Spence y Tarence Crwaford se estarán midiendo en Las Vegas, Nevada, en el T-Mobile Arena, en donde ambos pugilistas buscarán este sábado unificar por primera vez en la historia los títulos de peso welter.

Tarencecuenta con marca de 39-0, ganando 30 de ellas por la vía de cloroformo, además buscará hacer historia en la OMB, pues de conseguir la victoria, sería el primer pugilista en unificar los cuatro títulos más importantes en dos divisiones.

Spence Jr. se subirá al cuadrilátero con 10 combates menos que Crawford, pero con un récord igualmente perfecto de 28-0 y 22 nocauts. 'The Truh' ha ido conquistando una por una las tres coronas que posee.

Esta pelea entre ambos boxeadores se sumará a la lista icónica dentro del peso welter, categoría donde han peleado Sugar Ray Leonard vs Thomas Hearns, Óscar de la Hoya vs Félix "Tito" Trinidad o Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JERMELL LE MANDA MENSAJE A 'CANELO' ÁLVAREZ: "YA NO SOY EL CHARLO CHICO, YA SOY EL GRANDE"

¿Dónde ver?