Terence Crawford le manda contundente mensaje al 'Canelo': "No es Deontay Wilder o algo así"

Terence Crawford, boxeador estadounidense, lanzó un contundente mensaje para Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien se encuentra buscando a sus próximos rivales de cara al 2024.

Crawford se convirtió en campeón indiscutido de peso welter al vencer a Errol Spence Jr. el pasado julio de 2023 habló sobre una hipotética pelea contra el tapatío y aseguró que no teme a la pegada del campeón mexicano.

"No me puedo subir a un ring pensando en que si este tipo me golpea me va a noquear, o que si me conecta me va a romper la costilla. Ni siquiera consideraría una pelea si pienso que no puedo soportar ese nivel de pegada, pero (Canelo) no es Deontay Wilder o algo así", señaló el pugilista estadounidense en entrevista con FightHub TV.

Además, el estadounidense consideró que si se diera el combate contra el mexicano, el espectáculo sería bueno para los aficionados y serían pugilistas en igualdad de condiciones.

“Canelo es un tipo grande, pero al mismo tiempo yo creo en mis habilidades... es un tipo pesado, pero no es un tipo grande. Él mide 1.73 y yo mido 1.73 también. Esa pelea sería buena”, sentenció.

