¡Venganza! Jaime Munguía vence por decisión unánime a Bruno Surace

Jaime Munguía (45-2-0, 35 KO's) se redimió. El boxeador tijuanense se sacó la espina y consiguió su revancha al vencer por decisión unánime al francés Bruno Surace (26-1-2, 5 KO's), a quien además le quitó el invicto. Con tarjetas de 117-111 (dos veces) y 116-112, Munguía firmó una brillante actuación en Arabia Saudita y se reafirmó como uno de los mejores exponentes de las 168 libras.

Bruno Surace vs Jaime Munguía | X: @DAZNBoxing

Desde el campanazo inicial no hubo estudio: ambos salieron con intenciones ofensivas, buscando castigar con combinaciones potentes. Surace fue el primero en conectar con una derecha limpia al rostro, aprovechando un descuido en la guardia de Munguía, pero el mexicano respondió de inmediato con un gancho de izquierda al hígado que frenó la amenaza del galo.

En los primeros episodios, el francés no se intimidó ante el escenario ni ante la figura de Munguía. Mostró solidez y velocidad, lo que obligó al mexicano a trabajar con inteligencia. Incluso, Surace lucía mejor en algunos intercambios.

Pero todo cambió a partir del cuarto asalto, cuando Jaime comenzó a mover la cintura, a encontrar ángulos y a soltar con confianza. En el sexto episodio, el tijuanense conectó una izquierda que sacudió a Surace y, desde ahí, tomó el control con un repertorio amplio de combinaciones al cuerpo y rostro.

Munguía la quitó el invicto a Surace | X: @DAZNBoxing

En el séptimo, el francés sorprendió con un upper que cimbró al mexicano, pero Munguía cerró mejor el round con presión constante. Para el noveno, el castigo del mexicano comenzaba a pesar. Un gancho al hígado y una serie de volados obligaron a Surace a recurrir al abrazo para frenar el ataque.

En el undécimo asalto, el galo intentó reaccionar con una derecha sólida, pero las instrucciones de Eddy Reynoso eran claras: cerrar fuerte. Y así lo hizo. Munguía, aunque ya visiblemente cansado, mantuvo la presión, conectó un doble gancho y acorraló a su rival contra las cuerdas con una combinación certera.

Jaime Munguia gets his revenge and defeats Bruno Surace via unanimous decision! 🇲🇽👏



🎟 Buy #CaneloScull on https://t.co/FoiaUucafv NOW



Live Now | #RiyadhSeason | Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves @SNKPofficial | @ringmagazine pic.twitter.com/5BHVrl43VF

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 4, 2025