¡Debut soñado! Marco Verde gana por nocaut técnico su primera pelea como profesional

Marco Verde realizó su debut profesional con nocaut en Arabia Saudita. El medallista olímpico mandó en dos ocasiones a la lona a su rival Michel 'El Águila' Polina antes de que el réferi detuviera la pelea al minuto con 34 segundos.

Marco Verde debuta con victoria | X: @Queensberry

Desde que sonó la campana, “Green” mostró los destellos que lo llevaron a brillar en el boxeo olímpico: velocidad, precisión y una potente pegada. A los pocos segundos, conectó un gancho de izquierda al hígado que obligó al regiomontano a poner la rodilla en la lona.

Apenas se levanto, Marco volvió a atacar y tras una combinación de izquierda y derecha que apenas conectaron, Polina regresó a la lona, de la cual estuvo cerca de ya no levantarse.

Mexico's Olympic silver medallist Marco Verde wins by first-round knockout on his pro debut as he stops Michel Polina.



Watch #CaneloScull NOW on DAZN PPV powered by @FATALFURY_PR City of The Wolves | #RiyadhSeason pic.twitter.com/Lmxql9O0HG

— Ring Magazine (@ringmagazine) May 3, 2025