Zurdo Ramírez: 'Cuando le gane a Bivol, Canelo tendrá que pelear conmigo'

Gilberto 'Zurdo' Ramírez será el próximo retador al Campeonato Semipesado de Dmitry Bivol. El mexicano se mostró confiado para dicho enfrentamiento, pues asegura que derrotará al pugilista ruso.

El nacido en Sinaloa aseguró en entrevista con ESPN que en caso de que Canelo busque activar la cláusula de revancha contra el ruso, tendrá que esperar, pues no tiene en mente dejar a un lado su sueño. Incluso mencionó que el próximo rival del tapatío será él, ya que conseguirá el campeonato de las 175 libras.

"No claro que no, por qué tendría que hacerlo si ya tengo mi oportunidad mandatoria, la oportunidad de título, el sueño que había esperado mucho tiempo. Lo siento por Canelo, pero esa pelea no se va a dar, a menos que quiera seguir peleando con Dmitry Bivol, pero después que le gane yo, no va a tener opción más que pelear conmigo", confesó.

Asimismo, el Zurdo Ramírez reveló que la pelea ante Bivol ocurrirá a finales del 2022. "Estoy muy contento, emocionado. Era la oportunidad que estaba esperando. Ahora solo queda negociar la fecha de la pelea. Yo creo que se puede hacer en octubre, noviembre a más tardar, pero se va a dar", expresó.

