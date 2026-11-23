Sigue todas las emociones de un duelo entre los dos últimos Heisman de LSU
George Kittle con la máscara de Penta en la Ciudad de México
Hoy en día es bastante sencillo recordar muchos de los momentos en los que Penta y George Kittle han tenido un momento juntos, pues su amistad se ha vuelto cada vez más fuerte; sin embargo, el 85 de San Francisco ha confesado cómo es que la relación se ha fortalecido y cómo es el cariño que hay entre ambos.
Como era de esperarse, Kittle festejó como Penta en sus anotaciones ante los Vikingos de Minnesota, así que eso, junto con las máscaras que utilizó en el marco del encuentro en Ciudad de México, han dejado claro todo el respeto mutuo que existe entre estos dos personajes.
Aquí la nota:
¿Cómo fue el último partido de los Commanders?
En un duelo de la División Este de la Conferencia Nacional de Fútbol, Jayden Daniels guió a Washington a una importante victoria ante los Giants.
Aquí los detalles:
Commanders frena a los Giants a domicilio con increíble remontada de último momento
Con un TD restando menos de dos minutos, Washington se acerca en la división
¿Cómo fue el último partido de los Bengals?
En un duelo del Norte de la Americana, Joe Burrow dio una exhibición ante los Pittsburgh Steelers
Aquí los detalles:
Steelers es apaleado y cae ante Bengals, con lo que pierde el liderato del Norte de la AFC
Joe Burrow brilló con cuatro pases de touchdown y 366 yardas, en una noche en la que los Steelers reaccionaron demasiado tarde