¿Un grande pierde la cabeza?

Liverpool golea 5-0 a Manchester United en Old Trafford, es considerada una humillación histórica. El director Ole Gunnar Solskjaer hizo algunos ajustes en el segundo tiempo, pero no hizo diferencia alguna. Él mismo considera que ha sido su día más obscuro dirigiendo a estos jugadores.

En cuanto a la estrella, Cristiano Ronaldo, fue muy criticado por el momento en que queriendo quedarse con el balón, patea a uno de sus rivales en el suelo y recibe una tarjeta amarilla. Cristiano Ronaldo escribió en Twiter: “A veces el resultado no es por el que luchamos, a veces el marcador no es el que queremos, y esto depende de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron una vez más increíbles en su constante apoyo. Ellos merecen algo mejor que esto, mucho mejor y depende de nosotros entregarlo. El momento es ahora”.

La presión psicológica que se vive en estos ambientes competitivos y de alto rendimiento son enormes, no me sumaré a tirarle a Ronaldo por una situación de unos cuantos segundos en el que busca quitar el balón de un rival tirado en la cancha, pero sí podemos reflexionar cuando estamos acostumbrados a ganar y tenemos una mala jornada. No pienso que Ronaldo haya perdido la cabeza, siempre se ha caracterizado por dar lo mejor en cualquier situación. Más bien lo leo como un pequeño momento de desesperación buscando remontar. Dando el máximo esfuerzo.

Nuevamente las declaraciones son la clave después de un mal resultado, en columnas recientes he estado resaltando la importancia de lo que dices cuanto te va mal, es ahí donde se demuestra la grandeza, así es como podemos ver los patrones de pensamiento que gobiernan nuestro comportamiento. Tirar culpas a otros, quejarse de los árbitros, del terreno de juego, de los espectadores o de cualquier otro factor externo es lenguaje de perdedores. En esta ocasión les pasaron por encima con gran calidad.

Estimados lectores, hagamos conciencia de lo que expresamos cuando nos va mal, no inventemos historias razonables para explicar nuestros fracasos, asumamos la responsabilidad de lo que tenemos que cambiar o mejorar para seguir obteniendo los resultados esperados. Asumir nuestra responsabilidad es la única manera de seguir construyendo un mejor desempeño. Es en este sencillo análisis, en el que explicamos que pasó y en qué nos equivocamos, es en donde se generan los aprendizajes y se determinarán los resultados a futuro.

Fue un pésimo partido sin duda el del Manchester United, pero con líderes cono Ronaldo, estarán en pie de lucha de forma inmediata. Sin duda les dolió mucho esta histórica derrota, pero veremos como no caerán en inercia negativa como otros equipos débiles de mentalidad que no son capaces de sobreponerse a una derrota como esta. Nos queda mucho por ver de ese gran equipo.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

