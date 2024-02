El Super Bowl LVIII lo ganó la experiencia y la concentración. En un partido tan cerrado, el talento acumulado marcó la diferencia. Se sabía que el duelo de Mahomes vs Purdy en la posición de quarterbacks sería definitorio y así fue.

Patrick Mahomes logró terminar el partido con 34 pases completos en 46 intentos, recorrieron 333 yardas e hicieron dos touchdowns. Por si fuera poco, corrió el balón para 66 yardas liderando cuando era necesario al equipo por tierra. Por ello fue elegido el MVP. Ya el propio Mahomes expresó su deseo de volver a llevarse el trofeo Vince Lombardi el próximo año.

Por su parte, Los 49ers de San Francisco no lograron sobreponerse a su inexperiencia. A pesar de tener una ventaja de 10 puntos y haber sido los primeros en anotar en el tiempo extra, no supieron lograr la victoria. Brock Purdy expresó frente a los medios su pesar de no haber obtenido el título. Manifestó la profunda decepción del vestuario y la amargura de no haber conseguido el campeonato. Declaró: “Tuvimos oportunidades, pero nos perjudicamos solos con faltas y otras situaciones, tenemos que ser mejores”. Purdy tuvo autocrítica y supo asumir sus propias fallas ante la derrota.

La mente vuelve a ser protagonista en la final. No se puede perder la cabeza, no se puede tener un mínimo de falla, porque en estas instancias de alto desempeño, los rivales no perdonan.

Subrayo que nunca se dudó de la capacidad de Mahomes, tanto comentaristas como especialistas avizoraron que, en cualquier momento, Patrick podría resolver el partido porque nunca se vence, nunca pierde la visión de oportunidad. Ganarle implicaba un desempeño más allá de lo ordinario, para que, aún frente a un gigante como éste, pudieran sacar ventaja de los errores. Los 49ers no pudieron hacerlo, no es exclusivo de Purdy ya que se trata de un juego colectivo. A veces parece un misterio como la mente puede jugar en contra en pequeños detalles, pero es algo que tendrá que seguirse practicando.

No me queda duda de que aquellos que cometieron errores, los recordarán una y otra vez por el resto de sus vidas, espero sean capaces de procesarlos y dejarlos ir. Quedan como recuerdos que saben que hubieran cambiado la historia. Así mismo, los ganadores atesorarán los aciertos y también los recordarán, lo que los hará fuertes ante nuevos retos.

Mi posición no es que el talento acumulado siempre ganará, sin embargo, cuando enfrentamos a equipos fuertes, los que tienen menos experiencia tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor para manejar la presión y mantenerse en foco a la competencia y al control del individuo y del equipo.

Estimados lectores y lectoras, ante grandes retos, hagamos una práctica física y mental para lograr la excelencia en el desempeño. En primer lugar, debemos controlarnos a nosotros mismos, en segundo, influir en el equipo para que mantenga su foco y concentración y una vez dominados estos dos pasos, podremos enfrentar el reto de dominar al rival. Siempre el proceso es de dentro hacia fuera, el control personal bajo situaciones de alta presión, será la clave para evitar errores y conseguir la anhelada victoria.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.