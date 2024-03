En el encuentro del pasado miércoles entre Guadalajara y América, no ocurrió lo esperado, los equipos cambiaron radicalmente y las Chivas vencieron a las Águilas 2-3.

Se vivió una situación de comportamientos erráticos y atípicos, no pasó lo que se aventuraba. Los que estaban condenados salieron adelante y los que tenían todo, fueron derrotados. ¿Por qué se jugó tan diferente este partido?

Quiero retomar algunas de las reflexiones que escuché en el programa “Fútbol Picante” sobre la situación. Ante los cuestionamientos de la mesa de análisis, 'Tuca' Ferretti opinó: “Yo creo que la propia idiosincrasia de nosotros. Cuando todo está en contra, sacamos fuerza no sé de dónde y demostramos que somos los más capaces. Y de repente cuando nos dan por favoritos como que la presión, el miedo al éxito, como que se nos come. Entonces yo creo que esta es una situación que hay que trabajar, pero mucha gente quiere trabajar el aspecto psicológico ya con el primer equipo. El psicólogo quiere armarse de fama y esto. Y donde debe trabajar es realmente es en las fuerzas básicas. De ahí formando a los jóvenes con otra mentalidad”. Después continúa en una segunda intervención: “Siempre se queda a la esperanza que el entrenador sea el psicólogo de todos los jugadores y muchos no han estudiado psicología deportiva. Entonces después viene el problema, porque son seres humanos”.

Tres reflexiones al respecto de esta declaración:

En primer lugar, qué gusto que vean el factor psicológico como fundamental en estos partidos, porque sin duda alguna lo es. En segundo término, resulta evidente que debe trabajarse con las fuerzas básicas y sin duda alguna ha habido un gran avance en la mayoría de los equipos y por supuesto en la Federación Mexicana de Futbol. Como tercer punto, sobre el asunto de que ya en primer equipo no requieren psicólogo, eso sí que es un mal entendimiento de cómo funcionan los grupos humanos. Asumir que los equipos de Primera División no requieren apoyo psicológico es un grave error. Puede deberse a un desconocimiento sobre la influencia del factor psicológico y la consolidación de los equipos.

Uno de los errores más comunes es pensar que la suma de la madurez de los individuos darán como resultado la madurez del grupo. Esto no es así, tanto en atletas como en directivos de empresa, cada equipo es único y deben identificarse sus debilidades y fortalezas, sus prioridades, su nivel de conexión, la alineación de liderazgos y la forma en que aprovecharan sus talentos en función de un mismo objetivo. Esto es trabajo psicológico sin duda alguna. Sin embargo, el Tuca atina al decir que esto no se puede delegar en el entrenador, pero tampoco a los jugadores. Aunque hayan tenido una gran preparación mental en su juventud, cada equipo presenta nuevos retos, momentos y circunstancias que deben abordarse.

No estamos hablando de una charla motivacional en el vestidor, estamos hablando entre otras cosas, de dotar con recursos al equipo para canalizar la carga emotiva, la presión y anticiparse al oponente con la mejor versión psicofisiológica posible. ¿Alguien cree que los jugadores del América tienen miedo al éxito? Por supuesto que no. Dar por hecho que se jugará igual que la semana pasada o como en el último partido contra el mismo rival, es un error común. No debemos dar por hecho que estamos listos. Es necesario promover el diálogo entre jugadores para asegurar el orden, el manejo de espacios y otros aspectos de la disciplina táctica: Realizar ejercicios de respiración y visualización, usar los rituales de unidad y la generación de certeza desde los días previos y antes de entrar al campo.

Lo que ocurrió entre Chivas y América es una muestra inequívoca de cómo los mismos equipos en circunstancias similares pueden reaccionar de forma distinta en relación a su preparación psicológica.

Aclaro entonces que el psicólogo no está en busca de fama cuando quiere trabajar en Primera División. Es un trabajo siempre retador trabajar con los egos de técnicos y jugadores en primera división. Es un tema necesario y urgente. Sin duda alguna con el manejo psicológico subirá el nivel de juego de los equipos mexicanos y de la Selección Mexicana, mejorará la consistencia, la ambición y el desempeño.

Deseo desde esta columna influir para que se abran espacios para que se siga aprendiendo de la influencia del factor psicológico en los primeros equipos.

Estimados lectores y lectoras, demos la importancia al factor psicológico y adentrémonos en conocer más sobre el tema para mejorar nuestro desempeño.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡AVANZA EL AVE! AMÉRICA ELIMINA A CHIVAS Y SE CLASIFICA A CUARTOS DE FINAL DE CONCACHAMPIONS