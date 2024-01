"Arréglenlo": El Nuevo Orden Celeste

Se queda. Juan Escobar habló largo y tendido con Martín Anselmi y arreglaron las diferencias que ponían en peligro su continuidad en Cruz Azul, y todo gracias a que la prudencia llegó desde la directiva cementera, por increíble que parezca. Vaya cambio.

Tras no ser titular, desde el sábado pasado en el amistoso contra Gallos, Escobar reclamó a Anselmi no darle la oportunidad de ganarse el puesto, “como si se la dieron a los nuevos”; al entrenador no le gustaron las formas, lo calificó de “indisciplina grave”, por lo que junto a Alonso quería dar de baja al paraguayo.

Sin embargo, luego que el conflicto subiera volumen por las filtraciones en la prensa, el presidente celeste, Víctor Velázquez, fue quien pidió mesura antes de tomar la decisión. Lo que antes era impensable en La Noria.

Alonso envió el mensaje a ambos: “Arréglenlo”.

Escobar y Anselmi hablaron hoy tras el entrenamiento en La Noria, cerca de 40 minutos a solas. El capitán explicó que quería una chance de luchar por estar en el once, la misma que los refuerzos que trajo Alonso; el técnico entendió y terminó aceptando que se quedara para ganársela.

Por la tarde, ambos charlaron con la directiva para confirmar que el lío estaba zanjado.

El caos que reinaba en Cruz Azul, propiciado por las malas decisiones de la directiva, esta vez fue controlado por la mesura que vino precisamente desde la parte alta, algo que antes era impensable. Irónico. Ahora veamos si Anselmi verdaderamente aceptó a Escobar para integrarlo o solo fue una pantalla para mantener calma al interior.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los millones del Chícharo