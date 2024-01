Cruz Azul no es Anselmi

Puntos encontrados, partamos de un tema, esto no es Anselmi Futbol Club y tampoco Escobar Futbol Club, pero también es cierto que lo que está pasando en Cruz Azul es simplemente una molestia de un jugador, un activo del club, que está molesto, que está incómodo con algunos temas, con algunas posiciones o por no ser tomado en cuenta, discusiones como de técnico jugador, vamos a encontrar siempre.

Tampoco se llegaron a los golpes, no hubo empujones, no hubo mentadas de mad.. intercambio de vista, simplemente es eso, creo que aquí el gran problema, el grave problema es en donde está Iván Alonso, creo que de nueva cuenta que este tema escalone y llegue de nueva cuenta al presidente de la institución es increíble.

Otra vez Víctor Velázquez tiene que arreglar un tema, otra vez es un tema del presidente ojo y donde está el director deportivo, en donde está el papel de Iván Alonso, este también es el papel, no solamente regular un proyecto, llevarlo y hablarlo bien bonito en un desayuno en el cual tuve participación si, así no es, él tiene que interactuar con ellos, tiene que evitar que este tipo de bombitas llegan a otro lado.

Hoy a Iván Alonso le explota la primera bomba y que hace va con el presidente. Está para tomar decisiones, no le tiene que dar cabida rienda o rienda suelta a tu entrenador porque creo que una cosa es muy importante, el jugador es un activo del club, ha dado resultados, se le tiene que escuchar y del otro lado el apoyo es unánime con el diálogo, hoy la postura del Cruz Azul no puede ser así.

No quiero pensar que Anselmi se está convirtiendo en dos técnicos que ya conocimos, uno dirigió al América y se fue con más puntos que gloria, ya saben quién es, es madridista y el otro lo tuvimos en Selección Mexicana hace mucho tiempo, así es en Qatar, si ya saben quién es, bueno no quiero pensar que así se dirige. Están en cruz Azul con mensajeros, con señalamientos con 'oye ve y dile a este ve y dile aquel'.

Hoy se tienen que calmar, esto no es así, hoy hay un cable cortado, un corto circuito que se puede arreglar muy sencillo, ni el jugador es el diablo, ni el técnico es el infierno, pero si Iván Alonso no mete las mano al Cruz Azul no le ayuda en nada, Iván Alonso está para tomar decisiones, el técnico para dirigir y llevarlo no puede ser tan drástico, tan radical porque en Cruz Azul, no ha hecho absolutamente nada, no ha dirigido un solo partido y que me hablen hoy de rescindirle el contrato a un jugador me parece exagerado.

