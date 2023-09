Pie derecho o pie izquierdo para arrancar el proceso de Jaime Lozano sin el calificativo de "interino", al final la meta es el 2026, por encima de la piedra que es la Copa América. Estamos también acostumbrados a marcar el resultado por encima de la forma, la manera, la circunstancia, el manejo o los 90 minutos que con tres días de trabajo le exigimos más al entrenador de la Selección que al mismo presidente del país.

La noche del sábado el rival fue diferente, tuvo más calidad que la gran mayoría que los de Copa Oro, sin sonar a pretexto o excusa, este cuadro encontró una nueva forma para trabajar y estructurar un mejor equipo en la reacción a la derrota y al empate o en el carácter de sus propios futbolistas.

El proceso inicia y es evidente que el conjunto no aparece, pero las individualidades repletas de confianza salen a flote, como el regreso de Raúl Jiménez, la definición y hambre de César Huerta, la inteligencia de Jordi Cortizo, el manejo de partido de Edson y el liderazgo de Ochoa. México está formando una nueva Selección, está formando un nuevo equipo y no se hace en una semana, si los de renombre y con un equipo hecho y activo en Europa no dieron más de lo mismo, hoy al entrenador joven y mexicano el beneficio del inicio le corresponde sin regañadientes.

La paciencia no la conocemos y no sabemos trabajar con ella, pero hoy es el mejor aliado para formar una Selección y encontrar el mejor equipo, para un Mundial, no para un amistoso.

LA EXPERIENCIA A SUMAR

La exigencia para su grupo de trabajo la comparte consigo mismo y por ende en sus decisiones. El llamado de Raúl Jiménez y de Héctor Herrera obedecen al buen momento individual que gozan en sus respectivos clubes. El sentir es para un cambio generacional; sin embargo, hoy, por las circunstancias que todos conocen en la liga mexicana, ese cambio no se puede dar de la noche a la mañana, la Selección Mexicana en este momento necesita de experiencia y que esos jugadores la muestren con un buen futbol, ese es el caso de Jiménez y de Herrera, quienes que desde que se enteraron de su regreso a Selección no han dejado de luchar por un puesto, ya que saben que la competencia interna en sus posiciones es dura. Herrera no llegó a Selección a contar chistes o ser el buena onda de grupo y Raúl tampoco llegó para recordar sus chilenas o la manera de cobrar penaltis, están para ayudar a Ochoa, Edson y otros de mayor experiencia a llevar al grupo y formar uno más fuerte y seguro que a los que han pertenecido anteriormente.

FUERZA INTERNA

La primera lista de Jaime Lozano llegó acompañada de su primera semana de trabajo, aunque con la mayoría ya había trabajado en algún momento y conocían a la perfección su manera y formas de trabajar, hoy, y de nueva cuenta, el grupo en general se siente más fuerte, renovado y con la confianza y gusto por estar en Selección. Jaime y su familia de trabajo (equipo) se han dado a la tarea de fomentar el compromiso, gusto, responsabilidad por vestir la playera nacional, algo que se diluía con el paso de las anteriores concentraciones, la fuerza de esta Selección que destacan todos y que a todos, o al menos a la mayoría, mantienen fuertes es la firmeza del equipo, la confianza depositada en un diálogo, en la manera frontal de dirigirse, en romper burbujas y hablar de manera directa. Esta Selección comienza a tejer la fuerza interna de la unión que sostendrá el proyecto llamado 2026.

FAMILIA TRICOLOR

Uno de los detalles que ha detonado en una mejor camaradería, deseo de estar concentrado y fuerza de grupo es que a diferencia de los anteriores cuerpos técnicos, este ha permitido mayores "comodidades" o momentos de distracción mental para los jugadores, como el estar cerca de su familia o amigos, convivir y estar junto con ellos, cenar o comer en la misma concentración, entendiendo que son humanos y que en algún punto de su estancia el estar con lo que más se valora como humanos (familia) fortalece al grupo y hace que al día siguiente se entrene o se juegue de mejor manera, ya sea en México o en Estados Unidos, situación con la que no contaban en los anteriores ciclos mundialistas y que ahora es una prioridad para todos.

