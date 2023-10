Cruz Azul, a mover todo

Tras la salida de Ricardo Ferretti de Cruz Azul y algunos juegos dirigidos por Joaquín Moreno, la directiva de La Máquina, el grupo de asesores, pero sobre todo el mandamás del equipo, Víctor Velázquez, tenía y tiene la intención de moverle a su equipo, al no encontrar una cohesión idónea para tener un mejor equipo y mejores resultados, después del juego frente a Querétaro, donde el equipo se vio muy mal, con errores y desatenciones muy puntales e individuales, los dueños del equipo notaron un dejo en lo que se estaba trabajando, por lo que a últimos días lo han corroborado y antes de terminar el torneo quieren encontrar respuestas para comenzar no sólo a armar al plantel, sino a reestructurar al equipo.

Para la directiva, la plantilla no está para andar en los últimos lugares, ni para arrastrar el prestigio y no entrar a Liguilla o la ronda del Play-In, consecuencia de ello, los respectivos resultados obtenidos derivarán en decisiones importantes y trascendentales en él área deportiva y cuerpo técnico, Velázquez y compañía no están satisfechos con el trabajo realizado, por lo que no calificar todo lo elaborado lo borrarán.

Aunque en el plano estricto, no sólo por los primeros escritorios o cargos directivos y el cuerpo técnico pasan los problemas de Cruz Azul, la realidad de este equipo es el resultado de las malas decisiones tomadas por la propia cabeza de la institución.

LA LIGA QUE NO SE RESPETA

La Liga MX, la liga que no se respeta. Una liga que permite ir contra su propia naturaleza: la competencia limpia, el orden, la solidaridad, responsabilidad, pilares fundamentales de una liga profesional y no profesional. Este torneo ha sido el colmo de los males, arbitrajes malos, partidos infumables, cambios de estadios, equipos perdiendo puntos, lagunas reglamentarias, desconocimiento del propio reglamento, un torneo interrumpido un mes a tres jornadas de iniciado para jugar otro torneo, aficionados olvidados, lo de siempre.

Este torneo, la liga mexicana de futbol, dejó claro que sus 18 participantes hacen lo que quieran y siempre en busca de beneficios personales, una liga que se ha perdido lo más valioso que pudiera tener: credibilidad y competencia.

La Liga MX se ha olvidado por completo del sentido de competencia, hoy le da lo mismo castigar a un técnico por usar una imagen que no tiene nada que ver con una invitación a unirse al catolicismo, que dejar a un equipo que cambie de sede dos o tres veces por torneo porque el estadio lo va a ocupar o se va a ocupar para un concierto.

Este torneo The Weekend hizo cambiar de fecha dos juegos y otros artistas hicieron lo mismo en diferentes estadios, al parecer los equipos y la liga es un extensible de un “Airbnb”, ya que prefiere ceder, rentar su propia casa para recibir mayores ganancias que jugar un partido de local con sus aficionados, cumplir con sus compromisos comerciales, ser un buen rival con el contrincante y respetar el calendario de competencia, este torneo el futbol mexicano vuelve a perder puntos en su concepción de producto comercial y deportivo.

La liga mexicana de futbol es la única en el mundo que se puede permitir que en vísperas de su Jornada 14 se juegue partidos de la jornada 11, de la jornada cuatro y de otras jornadas atrás, situación que evidentemente favorece a los equipos que han pospuesto partidos, porque no es lo mismo jugar en la jornada dos, tres o cuatro que en la 12, 13 o 15 cuando los equipos están más embalados y tienen mejor plantel, juegan mejor al futbol.

Esta liga necesita sanciones más severas para los clubes y así piensen dos veces antes de seguir como “Airbnb”. Una liga que se ha vuelto irrespetable por ella misma y sus participantes.

