Los millones del Chícharo

Apenas esta semana firmarán el contrato entre Chivas y el Chicharito para que sea oficialmente refuerzo del Rebaño, lo que sucedió la pasada fue justamente lo que te adelanté: Amaury llegó a un arreglo de palabra con Javier para que volviera a vestir el jersey que lo debutó. Fue trato directo y estos días son para ver detalles …y para que los Fernandos, Hierro y Gago, terminen por conocer y aceptar el fichaje que les trajo el patrón.

Con esto te respondo la pregunta que muchos se hacían: ¿Fue pedido por la parte deportiva? No. ¿Fue iniciativa del dueño? Sí, totalmente. ¿Le servirá al Guadalajara? Dependen para qué: para los goles se ve muy complejo, pues no termina de salir de la lesión el delantero de 35 años; pero para vender abonos, boletos y playeras, además de hacer otros negocios comerciales, ¡por supuesto! El Chicharito ahí se pinta solo para lograrlo.

Mientras, Hernández sigue en rehabilitación en Miami, de la lesión del ligamento cruzado de la que se operó, que lo dejó fuera del Galaxy y que en casi siete meses aún no queda. Al menos se perderá las primeras cuatro jornadas de Liga Meme X, si bien le va.

Mientras, los representantes de Chivas y de Javier arreglan la lana que le prometió Amaury, que no será ni la mitad que se metía en la Eme Ele Ese, donde tenía reportado 7.4 melones de dolarucos anuales, pero tras los altísimos impuestos californianos, le quedaban como 6.5 milloncitos nomás. En el Guadalajara me dicen que estaban negociando entre 3 y 3.5 millones de los verdes por año, Top 5 de sueldos en nuestro pambol. ¿Los vale? Veamos.

GRACIAS A LA MÁQUINA, ¿Y EL AME?

Vaya cambio que le están dando al Estadio Azulgrana… digo, al Azul… digo, al de La Ciudad de los Deportes, está quedando chulo, para como estaba es un gran avance. Pues obvio, me puse a preguntar de dónde había salido el esfuerzo. Primero pensé que vendría de los Cosio, los dueños del inmueble de la Colonia Nochebuena, pero me dicen que no disparan nada ni en defensa propia, así que por ahí no.

Cuando llegó, el Atlante le metió una manita de gato para pintarlo de azul y grana, pero le hacía falta mucho. Resulta que quien le metió una buena lana, mandó material, hasta albañiles y expertos en canchas, fue ni más ni menos que el antiguo inquilino: Cruz Azul, no solo arregló las bancas, sino las gradas y los palcos, incluso el terreno de juego quedó como alfombra, basta comparar con cómo estaba en la Final que jugó el Potro en diciembre contra Cancún, a como se ve hoy, mejora notable.

Y sí, todo gracias a Cruz Azul, pues resulta que en esta, el América se ha hecho pato hasta ahora. Puede ser porque juega después de La Máquina, pero veamos qué aportan, porque hasta hoy, lo que veremos en la presentación celeste contra Pachuca, el sabadaba es gracias a la cementera.

ESTADIO EN MODO ‘TRANSFORMER’

Eso sí, resulta que el Estadio de la Ciudad de los Deportes se pondrá en ‘modo quita-pon’. Es decir, como van a jugar tres equipos profesionales (las femeniles aún no están resueltas, siguen jugando en las instalaciones de La Noria y de Coapa), van a poner y quitar muchas cosas en el inmueble dependiendo de quien juegue como local.

Serán muchos movimientos, estilo ‘Transformer’: desde los túneles con los que salen a la cancha o las vallas, cada uno tendrá los suyos; hasta cosas más complejas, como los palcos, que serán adaptados dependiendo al equipo, o los vestidores, que serán los mismos para los tres clubes, pero cada uno deberá acondicionarlo en cada juego como local. Un verdadero show.

Eso sí, me dicen que habrá algunas condiciones neutras, como el color de las gradas o la fachada, en donde ya no habrá tonos de algún equipo o escudos, sino el logotipo del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Veamos cómo se da la dinámica que no luce sencilla.

AMERICANISTAS SE VAN DE ORLEGI

Y ya de salida, resulta que aún persiste el mal del 'Jamaicón' en nuestros días. Pues de aquel proyecto que presentaron mis compas de Orlegi el año pasado, que llevó a juveniles al Viejo Continente a formarse con el Sporting de Gijón, uno de los equipos reconocidos históricamente en la Madre Patria como efectiva cantera, pues ya vio las primeras deserciones.

La idea era fantástica: exportar juveniles a España para que pasaran dos años y obtuvieran así el pasaporte comunitario, para que después se pudieran enrolar con otros clubes del continente. Mientras, a formarse en futbol de alta categoría en la prestigiosa Residencia Mareo. Y así, entre los que emigraron iban dos americanistas, pero me acabo de enterar de que ya dejaron Asturias porque regresaron a sus casas en México.

Resulta que Ángel Contreras y Franco Rossano, joyas de la cantera americanista, decidieron este invierno tirar la toalla europea aludiendo “problemas personales” tras apenas un semestre. Me dicen que los responsables de este centro internacional comprendieron las razones y aunque estaban desilusionados de los chavos, pues no hay rencor y el convenio de colaboración entre Orlegi Sports y el América seguirá para los siguientes torneos. Veamos si los siguientes sí van vacunados contra el ‘Mal del Jamaicón’.

