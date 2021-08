Desgaste de Ochoa, Montes y Romo preocupa en el Tri

RECUPERACIÓN

Guillermo Ochoa, César Montes y Luis Romo son los jugadores de México con más minutos en Tokio, han jugado cinco partidos en 13 días y es un tema que preocupa al cuerpo técnico mexicano; por ello, de cara al partido ante Japón por el tercer lugar, se pidió concentrar en un hotel en Tokio y no en la Villa Olímpica buscando el tema de la recuperación, sobre todo en el caso de Montes y Romo. Alexis Vega, Sebastián Córdova, y Henry Martín también han iniciado en todos los cotejos, aunque han sido salido de cambio.

DE REGRESO

Si la Selección gana la medalla de bronce, el regresó a México será el domingo y los jugadores tendrían libre el sábado antes de la premiación, sin embargo, si no se obtiene la presea, el retorno sería el sábado al mediodía, para llegar a la capital mexicana el mismo sábado por la tarde y que los futbolistas se puedan integrar a sus clubes a la brevedad posible. Por el tema de la pandemia, muchos de los integrantes del plantel que tenían en mente conocer algunos lugares clásicos de Japón no lo han podido hacer, ya que ni en la Villa, ni en los hoteles les han permitido salir para algo que no sea entrenar.

FUTURO

Con el partido por la medalla de bronce ante Japón en Tokio 2020 termina el compromiso de Jaime Lozano con la Dirección de Selecciones, toda vez que concluye el proceso con la Selección Sub 23. Todas las demás selecciones con límite de edad ya tienen entrenador y están en proceso, por lo tanto, todo parece indicar que Jaime Lozano, Miguel de Fuentes, Ryota Nishimura y Aníbal González esperarán oferta que se pueda presentar para trabajar en algún proyecto. Jaime ya tiene experiencia en Primera División, toda vez que dirigió a Gallos de Querétaro, mientras que Miguel de Jesús Fuentes estuvo al frente de varios equipos de la ex Primera A.

