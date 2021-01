¿Por qué Alexis Vega no irá a microciclos del Tri?

NO SERÁ LLAMADO

Luego de que las declaraciones que hizo hace un par de semanas Alexis Vega, donde señaló que no quiere ser convocado a los microciclos de la Selección Preolímpica, el cuerpo técnico encabezado por Jaime Lozano tomó la decisión de no convocar al delantero del Guadalajara, ya que entienden que no se puede llamar a nadie a la fuerza.

El reglamento de FIFA para convocatorias establece que es obligatorio asistir a éstas, sin embargo, el cuerpo técnico entiende el malestar de Vega, quien se lesionó en un microciclo y por ello no lo tiene contemplado ni para el microciclo, ni para el Torneo Preolímpico. Alexis Vega resultó gravemente lesionado en un amistoso de la Preolímpica ante Cruz Azul y desde entonces el delantero no ha podido regresar a su nivel.

DECIDIDO

La Dirección de Seleccionas Nacionales decidió que del 15 al 17 de febrero la Selección Preolímpica tenga un microciclo en el CAR de la ciudad de México, con la intención de que Jaime Lozano pueda tener contacto con los jugadores que el estratega tiene en mente. La intención es hacer otro a mediados de marzo antes de entregar la lista definitiva. Hay que recordar que Conccaf decidió que cada equipo pueda convocar hasta 20 jugadores, de los cuales obligatoriamente 3 tienen que ser porteros.

EL MEJOR

El colombiano Juan Otero, recién llegado al futbol mexicano para jugar en Santos, es el jugador que tiene más tiros a gol después de tres jornadas. Los laguneros trajeron al cafetalero de la Segunda División de Francia y en tres fechas está respondiendo a las expectativas.

Otero tiene nueve disparos a portería, superando al paraguayo Carlos González de Tigres, que tiene siete, y a Facundo Waller de Pumas, que tiene los mismos siete. Otero también es el mejor pateando desde afuera del área, superando en ese rubro a Leo Suárez del América.

