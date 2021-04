¿Qué rompió la relación entre el Tuca y nueva directiva de Tigres?

DESGASTE

En diciembre en Florida y luego de que Tigres resultó campeón de la Concacaf, ante Los Angeles FC, Ricardo 'Tuca' Ferretti y Mauricio Doehner llegaron a un acuerdo para renovar el compromiso que el brasileño tiene con los felinos y firmar un nuevo convenio que correría a partir de junio cuando termine el actual torneo, y por ello se daba como un hecho la continuidad, ya que Doehner es alto ejecutivo de CEMEX, sin embargo, la llegada de un nuevo dirigente como Mauricio Culebro con un manejo mucho más ejecutivo y corporativo empezó a generar un desgaste con el timonel, al considerar el dirigente que había cosas que se debían tratar internamente y no en medios de comunicación.

La relación se desgastó al grado de que Ferretti no se tomó la foto oficial del equipo con jugadores y patrocinadores y eso molestó mucho a la gente de arriba. Ante tanto desgaste, se tomó la decisión de no renovar al timonel y dar por concluida una relación de 11 años de trabajo.

EXPLICACIÓN

Dentro de los líderes de participación en goles, Chivas tiene tres jugadores dentro de los mejores cinco, lo cual parece ser una explicación del repunte de Chivas. De acuerdo a GolStats, el mejor jugador de la Liga después de 15 jornadas en cuanto a participación en goles es Rubens Sambueza de Toluca con 13 asistencias, seguido de Alexis Vega, Isaac Brizuela y Jesús Angulo con 11, 10 y 9, respectivamente.

En cuanto a centros por derecha, Uriel Antuna es el mejor después del juego ante Rayados con un total de 44 servicios al área y Alexis es el tercero en manos a mano ganados en ataque, sólo abajo de Quiñones y Fabián Castillo.

SOLICITUD

Los cuatro equipos que participan como invitados en la Liga de Expansión le han hecho llegar una inquietud importante al presidente de la Liga, Mikel Arriola. Tapatío, Tepatitlán, Pumas Tabasco y Tlaxcala tienen categoría de invitados y no reciben el subsidio de 20 millones de pesos anuales. Esos cuadros han solicitado que se les quite la categoría de invitados, no para acceder al dinero de la Liga MX, sino para que cuando se reanude el acceso tengan la posibilidad de poder pelear por subir a Primera División, al igual que los 12 sobrevivientes de la Liga de Ascenso.

Deportivamente los cuatro han competido en la categoría y para esta Liguilla Tapatío y Tepatitlán están dentro de los seis que avanzaron a Cuartos de Final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: DIRECTIVA YA NOTIFICÓ A TUCA Y JUGADORES QUE NO SEGUIRÁ; GIGNAC Y NAHUEL SE INCONFORMARON