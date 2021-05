Veracruz y Tuxtla, con opción de equipo en Liga de Expansión MX

BUSCAN SEDE

Alebrijes de Oaxaca que milita en Liga de Expansión analiza la posibilidad de cambiar de sede para el próximo torneo. Son varias las opciones que maneja el empresario Javier Sánchez Galindo, entre las cuales se encuentran: Veracruz, Tuxtla Gutiérrez y recientemente se agregó la posibilidad de Tecos para jugar en Guadalajara.

El origen de la franquicia de los actuales Alebrijes fue Zacatepec Siglo 21 y para no perderla después de un año de inactividad fue a Oaxaca, sin embargo, no fue lo que ellos esperaban y por ello ahora buscan nueva casa.

DECISIÓN

Los tres futbolistas mayores de 24 años que elija Jaime Lozano como refuerzos para Juegos Olímpicos no podrán participar en la Copa de Oro, por ello el timonel, a su regreso de Europa, se tendrá que reunir con Gerardo Martino para ponerse de acuerdo en torno a esos tres elementos.

El “Tata” ha dicho que en esta ocasión los Olímpicos son prioridad, lo cual significa que si Lozano quiere contar con jugadores como Luis Romo o Guillermo Ochoa podría hacerlo. En los casos de Charly Rodríguez, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna y Roberto Alvarado es un hecho que serán tomados en cuenta para viajar a Japón.

PERMANECEN

La Selección Sub 18 que viajó a Dallas para servir de sparring de la Selección Mayor en la preparación para el duelo de hoy ante Islandia seguirá acompañando al equipo de Gerardo Martino, y por ello se decidió que aprovechando que viajarán en vuelo charter a Denver, sigan en la delegación los jóvenes, tomando en cuenta que hay jugadores que no están registrados para el Final Four y que podrían entrenar con la Sub 18 para mantenerse en forma. Los 14 jugadores y el entrenador Arturo Ortega han estado toda la semana a disposición de Gerardo Martino y así seguirán la próxima en Denver.

