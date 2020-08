Vucetich contempla a Oribe a pesar de secuelas por Covid-19

LO TIENE CONTEMPLADO

Víctor Manuel Vucetich habló personalmente con Oribe Peralta para decirle que no se desespere, ya que lo tiene contemplado en sus planes. Peralta no se ha podido recuperar al 100 por ciento del Covid-19 que lo aquejó hace algunas semanas, ya que todavía se fatiga y no puede trabajar al parejo de sus compañeros. En una entrevista que tuvimos este miércoles con el timonel indicó que conoce bien a Oribe y en cuanto se ponga a punto lo tomará en cuenta.

LOS MEJORES

Rubens Sambueza, Alexis Canelo, y Luis Quiñones son los mejores jugadores a la ofensiva después de cinco jornadas. Sambueza es el jugador que más centros genera, por encima de Canelo y del propio Quiñones, mientras que el zurdo de Tigres es el mejor en asistencias y participación en goles. Canelo mientras tanto es el goleador junto a Dinenno y Gignac, y aparte es el jugador que más tira a gol dentro del área. Otros elementos destacados en cinco fechas son: Elías Hernández, el mejor en cuanto a tiros a gol, y Luis Romo, el futbolista que más balones gana por arriba en el área contraria. Fabián Castillo de Xolos es el jugador mas desequilibrante de la Liga MX y el mejor en el mano a mano.

MOMENTOS COMPLICADOS

Se viven en la Liga de Balompié Mexicano, ya que la mayoría de los equipos no han podido pagar los cinco millones de pesos que cuesta la franquicia y pretenden que la liga les otorgue de plazo un año para poder completar la cuota, tomando en cuenta que no tendrán ingresos por aficionados y tampoco tendrán ingresos por derechos de televisión. Son menos de la mitad los que ya cubrieron toda la cantidad, pero los que no han podido pagar esperan que les permitan iniciar con lo que han pagado, con la promesa de que antes de que concluya el primer torneo puedan liquidar el total. En primera instancia se había dicho que junio era la fecha límite, pero el plazo se extendió al inicio del torneo.

