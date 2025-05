AEW quiere a Rush y Dralístico en la Arena México, pero… hay una demanda del CMLL

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

¿Será capaz el CMLL de tragarse su orgullo para, en verdad, plantarle cara al boom que sigue siendo la unión de AAA con WWE? Muchos dirán que sí, porque hace apenas unos días se anunció que Bandido, el luchador que en 2021 decidió dejar la empresa tras algunas diferencias, volverá a luchar en la Arena México, como campeón de la compañía ROH, enfrentando mano a mano a Máscara Dorada el martes 17 de junio.

Además de “El Más Buscado”, también se habla de que The Beast Mortos, antes conocido como Taurus, se unirá a la semana internacional en la Arena México y luchará en el Grand Slam representando a AEW, pese a que en el pasado fue un gladiador estelar de Triple A.

Sin embargo, la pregunta que todo mundo se hace es si el Consejo Mundial de Lucha Libre también le abrirá las puertas nuevamente a dos viejos conocidos: Rush y Dralístico, quienes son parte de la Dinastía Muñoz, con la que el CMLL arrastra una polémica desde hace varios años.

Para quien no lo recuerde, en septiembre de 2019, Rush y su padre, La Bestia del Ring, renunciaron al CMLL, argumentando inconformidades con la compañía. Apenas unos minutos después de eso, el propio Consejo publicó un comunicado anunciando que tanto Rush como su hermano Dragon Lee ya no eran parte de su roster “por no coincidir con el compromiso de programación y lineamientos de la empresa”.

Dralístico, quien en ese momento luchaba como Místico, se mantuvo en el CMLL hasta agosto de 2021, cuando renunció para incursionar en el circuito independiente.

Ahora, al formar parte de AEW, les puedo asegurar que la empresa estadounidense está haciendo todo lo posible para que Dralístico y Rush formen parte del evento Grand Slam, que se llevará a cabo el miércoles 18 de junio en la Arena México. Pero la gran tarea del dueño, Tony Khan, será convencer al CMLL, y es que me cuentan que, producto de aquel problema de 2019, tanto Rush como Dragon Lee están demandados por el Consejo Mundial, alegando incumplimiento de contrato y uso ilegal de los personajes.

Aquí hay que agregar que, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el nombre de Rush está registrado a nombre de Promociones México Coliseo y Revolución, S.C., es decir, el CMLL. No así el de Dragon Lee, el cual ya le pertenece al ahora luchador de WWE. Dralístico, por su parte, salió en buenos términos de la Arena México y con él no habría problema para que regrese, pero así como son los hermanos Muñoz, estoy seguro que su condición es volver los dos o ninguno.

Vamos a ver cómo avanzan las conversaciones entre AEW y CMLL sobre estos dos luchadores, pues es un hecho que sería un bombazo ver un Místico vs Dralístico nuevamente, y ni qué decir de un regreso de Rush a la México, arena en donde llegó a ser uno de los luchadores más importantes del país.

Blue Demon Jr. prepara gira del adiós, pero el retiro está lejos

Vi por ahí que varios de mis queridos youtubers y páginas de Facebook que sólo se dedican al copy-paste se fueron con la finta y ya andan retirando al mismísimo Blue Demon Jr., pero déjenme decirles que no hay nada de eso.

Sí, como se los conté aquí mismo hace unos meses, el heredero del Demonio Azul la pasó mal por una pubalgia que se complicó. Incluso, les puedo asegurar, de buena fuente, que existió el riesgo de que no volviera a caminar. Sin embargo, después de una operación y de una adecuada rehabilitación, el legendario luchador está de regreso en los cuadriláteros y listo para lo que venga.

Respecto a su supuesto adiós, consultando con varias fuentes, me aseguran que Blue Demon Jr. sí planea iniciar una gira de despedida a partir de 2026. Sin embargo, el retiro no está cerca y me explico: esa gira tiene año de inicio, pero no de final, por lo que podría extenderse a 2027, 2028 o más. Tiempo en el que el gladiador aprovechará para visitar varias arenas de México y algunas más en el extranjero, donde también se ha presentado con éxito a lo largo de los 40 años que tiene de trayectoria.

Incluso, me cuentan que si en el camino de esta gira se concreta una lucha de apuestas con DMT Azul, el hijo del ‘Manotas’ está dispuesto a apostar la máscara.

Eso sí, me aseguran que no será algo igual a la gira de despedida que tuvo el Hijo del Santo recientemente, para que el público no empiece a comparar. Y es que ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que, alguien muy cercano al plateado me confesó que era tanta la desesperación por levantar la gira del Enmascarado de Plata y esa última lucha en la Arena Ciudad de México del pasado mes de abril, que hasta la empresa BOBO Producciones buscó a Blue Demon Jr. para explorar la posibilidad de que luchara en esa función. Aunque, luego de pláticas y de poner números sobre la mesa, finalmente la negociación se cayó. ¿Se imaginan lo que hubiera sido ver al Hijo del Santo y a Blue Demon Jr. en el mismo cuadrilátero otra vez? ¡Mamita, lo que nos perdimos!

