¿Qué nombres utilizarán Pentagón Jr y Fénix en WWE?

Mucho se habla de que Pentagón Jr. y Rey Fénix ya firmaron con WWE, otros dicen que siguen bajo contrato con AEW, lo cierto es que parece cuestión de tiempo para que los luchadores mexicanos se unan a la empresa de entretenimiento deportivo más importante que hay en el mundo, pues el pasado fin de semana en Ciudad Juárez ya se dio la última lucha en México del Cero Miedo, tal como se los adelanté hace un par de semanas.

Pero bueno, de lo que hoy les vengo a hablar son de los nombres con los que lucharían los originarios de Ecatepec en WWE. Ya hace unas semanas desde Estados Unidos reportaban que los gladiadores supuestamente habían registrado los nombres de Zero Miedo, Cero Miedo, AN1MO, Rey Fuego, King Fuego y Fuego.

Ahora bien, yo no dudo lo que publican los medios estadounidenses; sin embargo, la cosa no es tan sencilla como parece. Ahí les va... chismeando en el sitio de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), que es una agencia que pertenece al Departamento de Comercio de allá, la cual se encarga de expedir patentes y registros de marcas, o sea en resumidas cuentas es como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o IMPI, pa’ los cuates, me encontré con que efectivamente hay solicitudes de registro para ciertos nombres.

ZERO MIEDO CORP, que es la empresa de los Lucha Brothers con sede en California, solicitó a la oficina que les mencioné el registro del personaje luchístico PENTA EL ZERO MIEDO, el pasado 15 de mayo de 2024. Posteriormente, el 1 de agosto de 2024, solicitó el registro para los nombres CERO MIEDO, ZERO MIEDO y AN1MO. A ello hay que sumarle que el 26 de junio de 2024 LA MARCA MEXA KING solicitó el registro del nombre REY FENIX.

Hasta ahí todo bien, pues los nombres que quieren utilizar los Lucha Brothers en WWE son esos que les acabo de mencionar; sin embargo, hay un pequeño detalle... las solicitudes presentadas tienen entre casi dos meses, las más recientes, y cuatro meses con una semana la primera, lo que significa que en caso de ser aprobadas no sería de inmediato, es decir, en octubre cuando se supone que WWE podría anunciar su firma, una vez que haya concluido su contrato con AEW en septiembre.

Y ahí les va un ejemplo... la marca Lucha Brothers, que le pertenece a la empresa ZERO MIEDO CORP, ingresó su solicitud de registro a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos el 6 de marzo de 2017 y hasta el 14 de agosto de 2018 aparece como la fecha de registro de la marca, es decir, un año y cinco meses después, de modo que, siguiendo las reglas de aquel país, no será tan sencillo para los luchadores mexicanos conseguir un nuevo nombre.

Otra opción es que WWE mueva sus influencias y con un par de llamadas consiga un permiso para que los Lucha Brothers sigan portando los nombres de PENTA ZERO M y REY FENIX como en AEW, los cuales no aparecen con registro en la USPTO y su último propietario es la empresa Lucha Libre FMV LLC, que fue la misma que demandó a Triple A hace unos años y que estaba detrás de la producción de Lucha Underground.

Cierro diciendo que todo lo que acabas de leer es información pública, que tú o cualquiera de los medios que van a retomar esta columna pudieron investigar, pero simplemente no lo hicieron.

¿Y DÓNDE ESTÁ BLUE DEMON JR.?

Para aquellos que se preguntan, ¿dónde está Blue Demon Jr.? Y, ¿por qué ya no ha luchado últimamente? Pues me enteré de que la leyenda de la lucha libre mexicana anda recuperándose de una operación.

Resulta que todo comenzó con un desgarro en la ingle, pero la lesión se complicó, afectando ligamentos y tendones, convirtiéndose aquello en una pubalgia aguda de importantes dimensiones, al grado de que llevó al gladiador al quirófano. ¡Ahí como lo leen!

Por fortuna me cuentan que el hijo del Demonio Azul va mejorando y, con trabajos de rehabilitación, desde hace un mes ya puede caminar sin dolor, por lo que se espera que pronto, quizá antes de que termine el año, pueda volver al cuadrilátero para gusto de sus aficionados.

