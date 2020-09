Javier Aguirre: 'Un América vs Chivas nunca pasará de moda'

Javier Aguirre estuvo en México; recién ha regresado a Madrid. “No se quería ir”, confiesa. Por poco ve en nuestro país el Clásico Nacional; Javier no se escapa de la responsabilidad de ser Campeón con el América en contra de Chivas, en la campaña 83-84, cuando dio una asistencia y firmó un gol en la única Final, vista entre estos demarcados antagonistas. “Es increíble que sólo se hayan enfrentado una vez”, dice, antes de arrancar la charla con RÉCORD.

El ‘Vasco’, que juega ahora los partidos desde la palabra, pone las cosas en contexto. Un América vs. Chivas no es una prenda de Otoño-Invierno que pasa de moda. Vigente, como el que más, este juego captura la atención, porque a las Águilas se les ama o se les odia y a las Chivas se les quiere; incluso asegura, “es el segundo equipo de casi todos”. Palabra del ‘Vasco’.

La pregunta tan llevada y traída de la semana: ¿El Clásico se ha devaluado?

Precisamente, el nombre lo dice: Es un Clásico, que nunca va a pasar de moda. Chivas sigue con su misma esencia de solo mexicanos y América sigue con su misma esencia de ganar cada torneo donde participa, teniendo los mejores entrenadores y los mejores jugadores y todo lo que esto implica. Ni América ni Chivas han caído a los infiernos: no han descendido, no han desaparecido, no han cambiado de nombre, de uniforme, de filosofía.

¿Por qué se mantiene vigente?

No hay tópicos que valgan. Es un Clásico, como es un Clásico el Real Madrid contra el Barcelona, el Boca contra River, ¡o qué sé yo! Son partidos históricos, que sean donde sean, se jueguen lo que se jueguen, se celebren donde se celebren, hasta amistosos, pues nunca pasarán de moda, eso está clarísimo.

¿Por qué al América lo amas o lo odias?

Claro que pasa, es un equipo muy importante, con una caja de resonancia fuerte que está detrás de él. Que Televisa es dueño del equipo América hace que mucha gente de manera natural sea aficionado o hay los que digan que no están de acuerdo, ‘porque los comentaristas y árbitros los favorecen’ y están totalmente en desacuerdo. Lo fantástico o maravilloso de esto es que no pasa desapercibido, al ser un equipo grande que ha ganado muchos títulos, claro que genera esa admiración o, por ende, esa animadversión.

¿Y qué pasa con Guadalajara?

En Chivas sucede algo que es natural: al ser de puros mexicanos, pues es un equipo al que se le quiere, que normalmente es el segundo equipo de casi todos; es un equipo que con sus limitaciones, en el sentido de las contrataciones, se le tiene mucho afecto. Se ha hecho un contrapeso de un equipo fuerte y poderoso económicamente, en cuanto a historial como el América y un equipo plagado de mexicanos, que ha ganado un montón de títulos y que ha sido el contrapeso. Es una rivalidad natural, qué bueno que así sea, qué bueno que existan, qué bueno que los equipos sean amados u odiados.

Fuiste Campeón con el América y jugaste muchos años en Chivas: ¿Se te divide el corazón en escenarios como éstos?

Crecí y me hice futbolista en el América, pero me retiré emotivamente en el Guadalajara. No es fácil pasar de un equipo a otro, con un lapso intermedio de tres años, dos en el Atlante y uno en el Osasuna, pero cuando volví a México, tomé la decisión de ir a Guadalajara. Ahí nació el segundo de mis hijos que es súperchiva, mi mujer es super americanista, es un problema en casa, pero es algo con lo que he aprendido a vivir.

¿A estos partidos aún lo rodea una épica especial, como aquella Final de la 83-84, en la que el América gana con una asistencia y un gol tuyo, con un hombre menos y con un Zelada mítico que ataja un penal?

Sí, y fíjate: Es increíble que teniendo tantos años de vida, desde que hay Liguilla, por los 70, es increíble que en 50 años hayan llegado una vez a la Final los equipos más importantes de México; en esa Final, todo funcionó de maravilla, con su épica, con su dramatismo. Sucede que el año anterior habíamos tenido una Semifinal muy fuerte, habíamos sido derrotados de una manera contundente, 3-0, fue un partido que terminó con polémica, con golpes, con bronca; al año siguiente estaba muy fresco todo. Sí que era un día especial para las instituciones y las aficiones, afortunadamente cayó a nuestro favor la victoria.

¿Esos tintes aún se mantienen?

No importa cómo llegues al partido o donde lo juegues. En aquella Semifinal éramos superfavoritos, en aquella Semifinal y nos pasaron por encima o viceversa, hemos llegado de víctimas de llegar con cinco derrotas seguidas, como me pasó con Chivas, y vas y le pasas al América.

De esa manera, Javier Aguirre resuelve salomónicamente el dilema. Un empate tranquiliza las cosas en casa, en este Clásico al que se ha referido como indeleble a través del tiempo…

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL HERRERA: 'AMÉRICA VS CHIVAS ES EL CLÁSICO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS'